Traffico in via Chamolé sempre più in in tilt

La crescente congestione del traffico a Via Chamolé, Via Voison e Via Paravera, causata dal ponte ferroviario a otto arcate con corsia veicolare particolarmente stretta, ha portato i cittadini ad appellarsi al Sindaco di Aosta per un intervento immediato. Segnalazioni di bus e camion costretti a compiere manovre complesse per attraversare il sottopasso sono giunte agli amministratori comunali, ma finora non sono stati adottati provvedimenti efficaci.

La tratta ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier attualmente chiusa e resterà chiusa per tanti anni, vi è quindi un'opportunità unica per intervenire e migliorare la viabilità in questa zona critica della città. La proposta avanzata prevede la modifica della struttura eliminando alcune arcate realizzando un'unica campata, al fine di agevolare il passaggio dei veicoli e ridurre il disagio al traffico.

I cittadini, preoccupati per l'attuale situazione e desiderosi di miglioramenti, auspicano che il Comune di Aosta colga questa opportunità per intervenire tempestivamente, ottimizzando la viabilità e garantendo un transito più fluido. L'appello sottolinea la necessità di considerare attentamente la proposta, al fine di soddisfare le esigenze della comunità locale e migliorare la qualità della vita nella zona interessata.

In attesa di un intervento concreto da parte delle autorità comunali, la situazione rimane al centro dell'attenzione cittadina, con la speranza che l'appello dei residenti e di chi da Aosta deve recarsi all'envers conduca a soluzioni efficaci e immediate per risolvere il problema del traffico a Via Chamolé.