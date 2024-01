Almanach de vendredi 12 janvier saint Alfred

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 12 gennaio

Vescovado – pomeriggio

UdienzeSeminario – ore 17.30

Riunione della Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali

Sabato 13 gennaio

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Lunedì 15 gennaio

ore 9.00-13.00

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Martedì 16 gennaio

ore 9.00-13.00

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Mercoledì 17 gennaio

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Giovedì 18 gennaio

Vescovado – mattino

Udienze

Vescovado – 18.45

Riunione Segreteria del Consiglio pastorale diocesano

Venerdì 19 gennaio

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa per l’unità dei cristiani

Domenica 21 – Sabato 27 gennaio

Roma – Visita ad Limina Apostolorum

Lunedì: S. Messa nella Basilica di San Pietro e Incontri con i Dicasteri per i Laici, la Famiglia e la Vita; per il Servizio dello Sviluppo umano integrale; per la Dottrina della Fede

Martedì: S. Messa nella Basilica di San Giovanni in Laterano e Incontri con i Dicasteri per i Vescovi; per la Cultura e l’Educazione

Mercoledì: S. Messa nella Basilica di Santa Maria Maggiore e Incontri con i Dicasteri per l’Evangelizzazione; per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica; per il Clero; per la Comunicazione

Giovedì: Incontro con il Santo Padre

Venerdì: Incontri con la Segreteria generale del Sinodo; il Dicastero per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti; la Segreteria di Stato e S. Messa nella Basilica di San Paolo fuori le Mura.

Domenica 28 gennaio

Chiesa parrocchiale di Introd – 11.00

S. Messa per la Festa patronale e la Dedicazione del nuovo Altare

Lunedì 29 gennaio

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.30 -14.00

Incontro di formazione del Clero

Martedì 30 gennaio

Aosta, Porta Pretoria – ore 8.00

Benedizione della Fiera di Sant’Orso e visita agli Espositori

Chiesa Collegiata dei Santi Pietro e Orso – ore 18.00

S. Messa “degli Artigiani”



LE MESSAGER RICORDA saint Alfred

La Chiesa celebra Santa Cesira (Cesaria) di Arles Sorella di S. Cesario

Nata nei dintorni di Chalon-sur-Saône intorno al 465, visse per un certo tempo in un chiostro di Marsiglia, dove si formò alla vita monastica. Il fratello, san Cesario, vescovo di Arles, la chiamò a dirigere la comunità monastica femminile che intendeva introdurre nella sua città. Il primo monastero, costruito nei pressi di Arles, fu distrutto nella guerra tra Franchi e Burgundi, ma Cesario non si perse di coraggio e ne fece costruire un secondo, dedicato a san Giovanni. Il monastero fu inaugurato nel 512 e Cesaria ne divenne la prima badessa. Per la comunità, Cesario scrisse una regola che prevedeva la rinunzia a ogni proprietà personale, la perpetua clausura, l'esenzione dalla giurisdizione episcopale e l'ubbidienza alla superiora. Cesaria governò la comunità per oltre dieci anni, fino alla sua morte, avvenuta nel 525. Fu sepolta accanto al sarcofago del fratello e venerata come santa già ai tempi di Venanzio Fortunato.

Il sole sorge alle ore 8,11 e tramonta alle ore 16,55 "La guerra è la negazione di ogni diritto, e un grave affronto all'umanità. Coloro che fanno la guerra sono in contraddizione con Dio, con il desiderio di Dio". (Papa Francesco)".