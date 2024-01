L'impatto della chiusura del traforo del Monte Bianco perdite fino al 9,8%

Il Vicecapogruppo Erik Lavy ha evidenziato, in aula, i risultati di uno studio condotto da Confindustria, il quale ha stimato una perdita di valore aggiunto del 9,8% e una perdita di Pil del 6/7% nei prossimi 18 anni a causa della chiusura del tunnel per tre mesi. Questi dati indicano chiaramente un impatto significativo sull'economia regionale.

Lavy ha sottolineato il ritardo della politica nell'affrontare la situazione, evidenziando che le associazioni di categoria hanno già rilevato criticità connesse alle ricadute economiche negative. La richiesta del gruppo Lega Vallée d'Aoste è di ottenere stime sull'impatto specifico in Valle d'Aosta, di collaborare con le associazioni di categoria per ottenere un quadro complessivo sull'impatto futuro e sulle prospettive delle prossime chiusure, nonché di valutare la possibilità di richiedere al governo nazionale dei ristori.

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, ha aggiunto che l'Università della Valle d'Aosta ha avviato uno studio biennale sugli impatti socio-economici della chiusura del traforo del Monte Bianco, in corso fino all'agosto 2025. Lo studio, focalizzato su flussi di persone, merci, turismo e logistica, prevede restituzioni dei risultati a sei, 18 e 24 mesi dall'avvio. Questo approccio mira a fornire dati approfonditi per impostare politiche adeguate.

Testolin ha sottolineato che i risultati degli studi necessitano di tempo per sedimentarsi e che il dialogo con il territorio è essenziale. Ha ribadito l'importanza del tunnel per la Valle d'Aosta e le regioni limitrofe, sollecitando costantemente il governo nazionale.

Il Vicecapogruppo Lavy (nella foto) ha ribadito l'importanza di approfondire il tema oltre allo studio dell'Università della Valle d'Aosta, preparandosi per eventuali richieste di ristoro. La tempistica è cruciale per indirizzare le richieste in modo efficace.

In sintesi, l'attuale situazione evidenzia la necessità di una valutazione approfondita sull'impatto economico della chiusura del traforo del Monte Bianco, coinvolgendo attivamente associazioni di categoria e istituzioni accademiche, al fine di adottare politiche adeguate e prepararsi a richieste di ristoro, se necessario.