Lazio-Roma di Coppa Italia oggi, dove vederla in tv e streaming

(Adnkronos) - Lazio-Roma oggi mercoledì 10 gennaio 2024 all'Olimpico dove le due squadre si giocano un posto in semifinale di Coppa Italia.: chi passa dovrà affrontare la vincente di Juventus-Frosinone. L''appuntamento è alle 18. Sarà possibile vedere la partitia in diretta tv in chiaro su Italia 1 oppure in streaming su Mediaset Infinity+ e Sport Mediaset.

La Capitale sarà blindata per il derby. Saranno oltre mille gli uomini delle forze dell'ordine in campo per evitare incidenti. Servizi preventivi capillari scatteranno già da ieri sera in tutti i luoghi di aggregazione delle due tifoserie. Controlli ad ampio raggio sono stati invece messi in campo oggi intorno allo stadio. Le prime chiusure di strade nella zona dell'Olimpico scatteranno già dalle 14. Il piano sicurezza, già collaudato anche per gli altri derby, è stato messo a punto lunedì mattina nel corso di un comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura e discusso in sede di tavolo tecnico in questura. Massima attenzione sarà prestata anche agli striscioni che saranno fatti entrare nello stadio.

Il piano della sicurezza prevede una suddivisione tra le due tifoserie anche per le aree di parcheggio: ai tifosi giallorossi è destinata l'area di piazzale Clodio, per i biancocelesti l'area XVII Olimpiade che sarà ampliata al punto che entro le 8 del 10 gennaio dovranno essere rimossi i veicoli presenti in viale dello Stadio Flaminio e piazzale Ankara. Entro la stessa ora dovranno esseri rimossi anche eventuali veicoli in sosta su largo Maresciallo Diaz, via dei Robilant, via Toscano, via Contarini, viale Antonino di San Giuliano, piazzale e lungotevere Diaz, piazzale di Ponte Milvio, via Cassia sull'isola pedonale davanti alla chiesa della Gran Madre di Dio, l'intero parcheggio di via Orti della Farnesina davanti al distretto Ponte Milvio della Polizia di Stato e infine dallo spartitraffico a raso tra via Orti della Farnesina e via della Farnesina. Viale del Ministero degli Affari Esteri sarà chiuso al traffico e reso interamente pedonale.

Entro le 14 scatterà poi la chiusura al traffico (tranne veicoli di soccorso, trasporto pubblico, residenti, ciclomotori, motoveicoli e biciclette) su viale Tor di Quinto tra via Civita Castellana e largo Diaz, sul lungotevere Diaz tra il largo e piazzale De Bosis, sul Ponte Duca d'Aosta, su tutto lungotevere Cadorna, della Vittoria e Oberdan e in piazzale Maresciallo Giardino.

In previsione di eventuali esigenze di sicurezza anche nella zona di piazza Mancini, sempre entro le 8 del 10 gennaio dovranno essere rimossi i veicoli in via Martino Longhi e sulla stessa piazza Mancini tra via Longhi e via Antonazzo Romano. In vista del notevole afflusso di spettatori, la questura ha richiesto al dipartimento Mobilità di potenziare le linee bus che consentano ai tifosi di raggiungere lo stadio dalle aree di parcheggio Clodio e XVII Olimpiade.