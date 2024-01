Inizia la 75^ edizione del Carnaval Historique de Verrès

Sabato 13 gennaio presso il Castello di Verrès si svolgerà la serata danzante durante la quale verranno svelati i nomi dei personaggi che incarneranno il ruolo di Catherine de Challant e Pierre d’Introd nella 75esima edizione del noto Carnevale Storico.

Come ogni anno la curiosità è grande, così come sono molti i nomi che si sussurrano in paese e nei dintorni, ma per ora gli unici dati certi che si conoscono sono che la nuova Contessa è un “enfant du pays”, che ama profondamente il Carnevale a cui ha partecipato per parecchi anni in diversi ruoli, il nuovo Conte invece, molto noto in bassa valle, non vi ha mai partecipato e nel corso della serata, come consuetudine, verrà insignito del cavalierato del CARNASCIALI VERRETIESI SUPREMUS ORDO. L’Ordine, sin dal 1968, premia coloro che contribuiscono a farlo crescere, o partecipandovi direttamente o sostenendolo con collaborazioni o aiuti vari.

Quest’anno, oltre al Pierre d’Introd LXXV e ai nuovi insigniti per 15 anni di partecipazione al corteo storico (Corradi Daniele, Da Ros Gérard, Giovenzi Matteo, Solari Roberta e Vuillermoz Chiara), riceveranno il medaglione del “Supremus Ordo” in qualità di “amici” e sostenitori del Carnevale Verrezziese, anche il Presidente della Regione, Testolin Renzo, l’Assessore ai Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le Relazioni intergenerazionali, Guichardaz Jean-Pierre l’Assessore al Turismo, Sport e Commercio, Grosjacques Giulio, l’Amministratore Delegato CVA SpA, Argirò Giuseppe, l’organizzatrice e interprete della “DAMA BIANCA” di Breuil Cervinia, Berthod Rosanna, il Corrazziere della Repubblica, Carboni Massimiliano.

Il componente del comitato organizzatore, Andrea Costa, verrà premiato per 25 anni di attività.

Il Carnaval Historique de Verrès si prepara, quindi, a mandare in scena la sua 75esima edizione e non sembra dare segni di stanchezza. Prova ulteriore il fatto che, nei mesi di novembre e dicembre scorsi, sono stati organizzati dal Comitato, due corsi preparatori per tamburini: il primo è stato frequentato da 12 giovani dai 16 anni in su, che sono quindi pronti a dare il ricambio alle vecchie generazioni. Il secondo invece, in una prospettiva temporale più a lungo termine, era rivolto a bambini frequentanti la scuola elementare: ben in 21 hanno aderito e a detta degli insegnati – Alessandro Solari ed Elisa Ossena - hanno tutti frequentato il corso con grande profitto.

Dopo la serata di sabato 13 gennaio, l’appuntamento è per le giornate di sabato 10, domenica 11, lunedì 12 e martedì 13 febbraio durante le quali, secondo un rituale ormai ben collaudato, avrà luogo la 75esima edizione del Carnaval Historique de Verrès.

Per scoprire i costumi dei nuovi personaggi bisognerà quindi attendere la serata di sabato 10 febbraio.

Come ormai consuetudine, a corollario del Carnevale ci sarà anche un evento dedicato alle esposizioni artistiche e ai ricordi. Il 2 febbraio alle ore 18:30 verranno infatti inaugurate presso Maison La Tour in p.zza R. de Challant, due mostre: Un “Tour” del Carnevale Storico di Verrès: Ricordi delle edizioni del ‘5” e l’esposizione dei pannelli Bois Collage e dei quadri della nota artista locale, Cristina Cancellara, il titolo dell’esposizione è “Colori del Carnevale”, che hanno ispirato gli organizzatori nella realizzazione della locandina a tema della o75esima edizione.