Nuovo bando per microprogetti Interreg; interessanti opportunità per tutti!

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, attraverso la sinergia tra l'Assessorato Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la montagna e l'Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, in collaborazione con la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales e la Fondazione Giacomo Brodolini, ha programmato un importante evento che si terrà il 16 Gennaio 2024 presso la Pépinières di Aosta. Questo incontro sarà dedicato alla presentazione del nuovo bando per microprogetti del Programma Interreg Alcotra 2021-2027.

I microprogetti costituiscono un'opportunità significativa per una vasta gamma di attori, tra cui le PMI, le associazioni, le fondazioni, le start-up e gli enti locali. Questi soggetti, così come altri potenziali beneficiari, anche con minore esperienza nella cooperazione transfrontaliera, sono invitati a partecipare e a presentare le proprie proposte progettuali.

Ogni microprogetto, pensato per essere sviluppato nell'arco di diciotto mesi, potrà beneficiare di una copertura finanziaria che varierà tra i 25.000 e i 75.000 euro. È importante notare che il trenta per cento di questa somma sarà concesso sin dall'inizio del progetto, agevolando così l'avvio delle attività.

La partecipazione a questo evento di presentazione del bando è gratuita, ma è necessario registrarsi tramite il link https://forms.gle/RK7LJ8tUGexKgYY6A per garantire la propria presenza.

Per ulteriori dettagli e informazioni riguardanti l'evento, è possibile consultare il seguente link: https://www.ao.camcom.it/it/eventi/save-the-date-seminario-microprogetti-alcotra

Si tratta di un'occasione importante per tutti coloro che sono interessati a sviluppare progetti innovativi e cooperare a livello transfrontaliero. La disponibilità di finanziamenti e il supporto offerto dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta rendono questo evento un'opportunità da non perdere per chi ambisce a contribuire allo sviluppo della regione e a promuovere la cooperazione internazionale.