Realizzata in VDA la prima Smart Room firmata Amazon Alexa

Presso l’hotel OMAMA di Aosta è stata realizzata la prima camera d’hotel domotizzata con integrazione Alexa, che combina tutte le funzionalità del servizio Alexa Smart Properties for Hospitality con quelle per la Casa Intelligente, trasformando a tutti gli effetti una semplice stanza di albergo in una vera e propria smart room, dove è possibile controllare e gestire servizi, informazioni, intrattenimento – e ora anche la domotica – semplicemente con la voce. La smart room è stata realizzata in collaborazione con Aetherna, partner tecnologico per la digitalizzazione delle strutture ricettive, e STS Hotel, che ha sviluppato l’integrazione domotica con Alexa.

Spesso, quando si pernotta in hotel, che sia per lavoro o per svago, non è così intuitivo trovare i pulsanti per spegnere tutte le luci. Grazie ad Alexa, invece, basta dire “Alexa, spegni le luci” – o anche “Alexa, imposta il termostato a 22°C” – e far sì che ci pensi l’assistente vocale a rendere ancora più confortevole e rilassante il proprio soggiorno. Queste sono solo alcune delle richieste che gli ospiti dell’hotel OMAMA possono rivolgere ad Alexa. Infatti, i clienti dell’hotel non solo hanno la possibilità di gestire e regolare i dispositivi compatibili nella propria stanza – dalle luci ai termostati – ma anche di riprodurre musica, ascoltare le news e divertirsi con le tante skill di Alexa disponibili.

“In ADAVA crediamo che il successo della destinazione e delle strutture ricettive della regione passi anche e soprattutto attraverso il saper cogliere le occasioni e le innovazioni di settore che la tecnologia mette a disposizione degli albergatori. Per questo siamo entusiasti del progetto lanciato con Aetherna che porterà Alexa nelle strutture della Valle d’Aosta rendendo ancora più accogliente e confortevole l’esperienza di viaggio dei nostri ospiti. Quanto realizzato presso OMAMA Hotel rappresenta un esempio virtuoso di passo avanti nel futuro dell’ospitalità” ha commentato Luigi Fosson, Presidente di ADAVA.

I comfort della Casa Intelligente vanno ad aggiungersi alle funzionalità di Alexa Smart Properties for Hospitality, progettata appositamente per gli hotel con l’obiettivo di portare la semplicità e la comodità del controllo vocale nelle loro strutture. Per esempio, è possibile prenotare un tour, conoscere i servizi della struttura e chiedere supporto alla reception, aiutando i gestori delle strutture a generare maggiori profitti e a migliorare la soddisfazione degli ospiti. Gli operatori del settore alberghiero possono anche scegliere di sviluppare skill personalizzate per ottimizzare ulteriormente l’esperienza dei loro clienti, offrendo la possibilità di ricevere informazioni, come la password del WiFi, o richiedere servizi di assistenza dell’hotel, semplicemente usando la voce tramite Alexa.

Solo due strutture in Italia ad oggi hanno integrato la domotica ad Alexa: l’OMAMA Hotel di Aosta e il Best Western Plus Hotel De’ Capuleti di Verona hanno adottato fin da subito con entusiasmo l’innovativa esperienza smart room per i propri ospiti, e grazie ad Aetherna hanno messo in funzione nuove skills personalizzate che permettono ad Alexa di rispondere in maniera esaustiva ai propri ospiti.

Aetherna, partner tecnologico delle strutture ricettive, crea progetti di trasformazione digitale su misura per supportare l’innovazione tecnologica in hotel. Mariangela Colasanti, CPO & Board Member di Aetherna, ha commentato: “La collaborazione tra ADAVA e Aetherna è stata un meraviglioso acceleratore di innovazione locale del comparto, portandoci a realizzare il primo progetto con integrazione Alexa della regione Valle d’Aosta in poco tempo. La tecnologia diventa motore per sostenere la crescita della destinazione e differenziarsi sul mercato, per attrarre, soddisfare e sorprendere ospiti, internazionali e non, sempre più esigenti e al passo coi tempi”.

“Grazie alle funzionalità di Alexa per la Casa Intelligente, adesso combinate con quelle di Alexa Smart Properties for Hospitality, gli ospiti hanno l’occasione di sperimentare una nuova esperienza di soggiorno in hotel, completamente personalizzata e sempre più confortevole, in cui tutto ciò di cui hanno bisogno è semplicemente a portata di voce” ha affermato Pietro Catello, Head of Alexa Enterprise Italy. “Inoltre, per la struttura è un’occasione di elevare il livello di servizio offerto e accrescere il proprio valore.”