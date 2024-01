Andrea Cargnino eletto presidente di Montagna Sicura

Da sn: Jean Pierre Fosson Segretario generale; Andrea Cargnino, Presidente; Guido Giardini ex presidente; Barbara Frigo, Vice Presidente

La Fondazione Montagna Sicura - Montagne Sûre ha inaugurato una nuova fase di guida e impegno, con un Consiglio di Amministrazione appena costituito per il triennio 2024-2026. Questo nuovo ciclo è caratterizzato dall'insigne contributo dei suoi membri, che hanno un ruolo cruciale nella preservazione e nella sicurezza delle montagne.

Il recente incontro del Consiglio di Amministrazione, avvenuto il 28 dicembre 2023, ha dato vita a una direzione avvincente e promettente. In particolare, la nomina all'unanimità di Andrea Cargnino come Presidente e di Barbara Frigo come Vice Presidente è un segno tangibile del futuro dinamico della Fondazione.

Andrea Cargnino, un dottore Commercialista di Aosta, ha una vasta esperienza nell'amministrazione comunale di Courmayeur e una passione autentica per le montagne. La sua visione unisce competenza tecnica e profondo rispetto per l'ambiente alpino, donando un'energia nuova alla presidenza.

Allo stesso tempo, la nomina di Barbara Frigo, ingegnere e Professore associato di Scienza delle costruzioni al Politecnico di Torino, rappresenta un pilastro fondamentale per la Fondazione. La sua specializzazione nella neve e nelle valanghe porta un'expertise imprescindibile nel garantire la sicurezza nelle attività svolte.

Parallelamente, è stato istituito il Collegio dei Revisori dei Conti, un organo importante composto da figure di spicco come Veronica Celesia, Presidente, Claudio Vietti e Gianni Odisio, che assicureranno la trasparenza e la corretta gestione delle risorse della Fondazione.

Inoltre, il ruolo cruciale del Segretario Generale, il dottor Jean Pierre Fosson, impiegato dalla Fondazione dal lontano 2003, sottolinea la continuità e l'impegno costante nel perseguire gli obiettivi fondamentali dell'organizzazione.

Questa nuova composizione del vertice e dei suoi organi garanti sottolinea l'importanza che la Fondazione Montagna Sicura - Montagne Sûre attribuisce alla sicurezza, alla ricerca e alla tutela dell'ambiente montano. Sotto la guida della nuova Presidente e Vice Presidente, la Fondazione si prepara a un periodo di innovazione e crescita, mantenendo sempre al centro la protezione delle montagne e della comunità che le abita.