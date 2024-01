Question time sulle affermazioni del Sindaco di Aosta sulla prova di francese nei concorsi

«Il Sindaco di Aosta, Gianni Nuti, in Consiglio comunale ha dichiarato che la prova di francese sarebbe una "forma di protezionismo che oggi rischia di rendere asfittica e di far implodere la nostra collettività invece di farla germinare come meriterebbe" - ha ricordato il Capogruppo della Lega VdA, Andrea Manfrin -. Secondo il Sindaco, il meticciamento e la mescolanza sono un bene per l'umanità e ciò che lo impedisce sarebbe la prova di francese. Interroghiamo quindi il Governo per sapere se condivide questa affermazione e se abbia messo in campo delle azioni nel senso auspicato dal Sindaco Nuti.»

Le Président de la Région, Renzo Testolin, a rappelé la commémoration du 80e anniversaire de la Charte de Chivasso pendant laquelle «nous avons souligné sa modernité et son actualité, soit en ce qui concerne "l'esercizio delle funzioni politiche e amministrative locali che dovrà essere affidato ad elementi originari del luogo o aventi residenza stabile", soit pour ce qui est de la question linguistique "per la loro posizione geografica di intermediarie tra diverse culture, nelle valli alpine deve essere pienamente garantita una particolare autonomia culturale linguistica". Croyant fermement à ce qui a été dit en décembre, la combinaison de ces deux extraits de la Charte de Chivasso semble déjà suffisante pour préciser que le Gouvernement régional, ou du moins la Présidence de la Région, n’a pas partagé les déclarations du Syndic d'Aoste qui représentent son point de vue, pourtant absolument légitime. À cet égard, dans une réalité où les langues sont considérées comme une richesse et synonymes d'ouverture sur le monde, je tiens à souligner comment même le récent Traité du Quirinale établit que "la frontière terrestre franco-italienne constitue un bassin de vie continu, où les populations française et italienne partagent un destin commun". Même dans le domaine de la coopération transfrontalière, nous retrouvons donc l'esprit de notre culture et de notre particularisme, qui nous offrent les atouts et les opportunités pour affronter notre avenir à partir de la mondialisation d’aujourd’hui, pour pouvoir ouvrir nos portes aux jeunes francophones aussi, qui peuvent trouver un emploi dans notre Vallée.»