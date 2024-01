Farneticanti messaggi social di un docente del Maria Adelaide di Aosta

Il post, caratterizzato da linguaggio volgare e offensivo, esprimeva idee quali "dare fuoco" agli studenti considerati maleducati, augurando loro una "broncopolmonite fulminante". Queste dichiarazioni, attribuibili ad un docente dell'Istituto Maria Adelaide di Aosta, rappresentavano un comportamento gravemente lesivo dell'immagine della scuola valdostana. Il docente, infatti, come ha ricordato la Consigliera regionale, oltre a utilizzare il turpiloquio, parlava di "dare fuoco" agli studenti maleducati, augurando loro una "broncopolmonite fulminante". Il gruppo Progetto Civico Progressista ha quindi richiesto informazioni riguardo alle azioni intraprese dalla Sovraintendenza agli studi in merito a questa situazione.

La consigliera Erika Guichardaz

La risposta tempestiva dell'Assessore al sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz, è stata prontamente menzionata. Egli ha reso noto che la Sovraintendente agli studi ha agito immediatamente dopo la segnalazione del post. La Sovraintendente ha contattato il dirigente scolastico dell'Istituto Maria Adelaide per richiedere dettagli sul caso e ha insistito affinché il docente coinvolto eliminasse il post, sostituendolo con pubbliche scuse.

La rimozione del post è avvenuta rapidamente, seguita dalle scuse del docente tramite un'email inviata alla sede Rai, divulgata successivamente nel telegiornale delle 19:30. Parallelamente, è stata avviata un'indagine interna conforme alla normativa vigente per valutare l'eventuale sanzione disciplinare.

La Capogruppo Guichardaz ha espressamente criticato il gesto del docente, evidenziando che le scuse fornite non sono risultate soddisfacenti per un comportamento così problematico. Ha sollecitato l'effettuazione di un'ispezione nelle classi gestite dal docente coinvolto, evidenziando la necessità di garantire un ambiente sicuro per gli studenti in attesa dell'esito del procedimento disciplinare.