Bertschy sul servizio sostitutivo Aosta/Ivrea: gestione complessa e impegno costante verso miglioramenti

In risposta alle domande poste dal Consigliere Claudio Restano, si è espresso l'Assessore ai trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, mettendo in evidenza le sfide e i progressi in questa fase di transizione. Nella sostanza ha sottolineato la complessità gestionale della transizione e il costante impegno nel raccogliere le varie criticità e esigenze degli utenti per garantire un servizio sempre migliore.

Bertschy ha sottolineato l'attuale complessità nella gestione del servizio, essendo coinvolte circa 4.000 persone provenienti da diverse aree, inclusi valdostani, piemontesi e altri utenti. Ha evidenziato il percorso di preparazione svolto in collaborazione con cittadini, Trenitalia, l'azienda Vita e gli uffici dell'Assessorato, precisando che questo lavoro proseguirà anche nei prossimi mesi. Inoltre, ha annunciato un incontro previsto per febbraio per analizzare approfonditamente le osservazioni e informare sulle prossime fasi dei lavori di elettrificazione dell’infrastruttura.

L'Assessore ha distintamente evidenziato due momenti cruciali di avvio del servizio sostitutivo, avvenuti il 3 gennaio, in un periodo di minor utilizzo, e l'8 gennaio, con la ripresa delle attività post-festività. Nonostante una risposta complessivamente positiva, Bertschy ha dichiarato la necessità di ulteriori giornate di lavoro per raccogliere tutte le varie tipologie di osservazioni, considerando che persiste la richiesta di un percorso diretto in autobus tra Aosta e Torino. Ha annunciato l'uscita di un sondaggio per valutare questa esigenza.

Inoltre, ha sottolineato l'impegno continuo del personale di Trenitalia e dell'Assessorato sul campo, monitorando il servizio per garantire la migliore risposta possibile, incluso l'esame delle coincidenze con le vallate laterali e l’alta Valle.

Il Consigliere Restano (nella foto) ha ribadito l'importanza del sondaggio per comprendere meglio le esigenze dei vari utenti e ha proposto l'idea di un questionario anonimo, considerando che non tutti gli utenti sembrano completamente soddisfatti. Ha espresso la volontà di valutare la presentazione di una risoluzione per impegnare il Governo nella realizzazione di questo questionario.