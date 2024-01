Le figure di Fedra e “Franchenstain” protagoniste della seconda edizione del progetto teatrale “Prosopon” ad Aosta

Dal 15 gennaio al 19 febbraio la sala Hôtel des Etats del Municipio accoglierà la seconda edizione del progetto teatrale “Prosopon – La camera di Orfeo”, proposto dall’associazione Framedivision e da Replicante Teatro con il sostegno del Comune di Aosta. Il progetto è, altresì, finanziato, ai sensi della l. r. 12/2023 Fondo regionale politiche giovanili, dall'Assessorato beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali nell'ambito dell'Avviso pubblico 3-2023.

Il lavoro di Alexine Dayné (“framedivision”) e di Andrea Damarco (“Replicante teatro”) ha prodotto due azioni teatrali per pochi spettatori alla volta. Il “prosopon” (dal greco antico traducibile con “maschera” ma anche con “viso”) ideato dalle due compagnie valdostane è una sorta di cubo sulle cui pareti sono stati aperti varchi, squarci, feritoie o, più semplicemente, dei fori attraverso cui poter guardare dentro. Il pubblico viene, così, invitato a sprofondare il proprio sguardo attraverso la superficie per guardare oltre, guardare avanti e vedere il corpo dell’attore all’interno di uno spazio artefatto in cui accade l’antico rito che consente di “vedere insieme” il “vero per finta”, giungendo alla contemplazione dell’autentico.

Dopo la scelta dello scorso anno di dedicare le due azioni teatrali ad altrettante figure emblematiche della mitologia classica, Penelope e Odisseo, quest’anno Dayné e Damarco hanno deciso di incentrare il progetto artistico del 2024 sul tema dell’esilio attraverso gli spettacoli “Fedra - La luminosa” e “Franchenstain – Il camminante”. Il primo, a partire da “Phaidra” di Euripide; il secondo, dal “Frankenstein” di Mary Shelley: due figure estremamente vicine ad alcune possibili condizioni esistenziali dell'adolescenza: “Fedra - La luminosa”, in particolare, a partire dal fenomeno “hikikomori”, l’auto isolamento sociale totale; “Franchenstain – Il camminante” sull’esilio provocato dall'emarginazione sociale.

Due figure ciascuna impegnata nel proprio esilio dalla vita e, di conseguenza, impigliate nelle proprie frustrazioni, l'occasione per affrontare apertamente la questione della difficoltà nel costruire relazioni interpersonali che siano rispettose di tutti i soggetti coinvolti. Senso di colpa, percezione di inadeguatezza, ansia da prestazione, senso di inferiorità, assenza di autostima, isolamento sociale, sono condizioni che, nell'universo femminile, tendono a favorire un'implosione che si manifesta in una violenza autodistruttiva che può giungere, nei casi più estremi, al suicidio o al martirio perpetuato (vedi “Fedra”); nell'universo maschile, invece (vedi “Franchenstain”), le stesse, quando degenerano, spesso, sfociano nell'esatto contrario: esplosioni di rabbia e di violenza verso l'esterno, con gli esiti che purtroppo ben conosciamo.

Come nell’edizione d’esordio “Prosopon” proporrà matinées scolastiche e spettacoli preserali e serali tout public per un pubblico ristretto per un totale di 24 rappresentazioni (dedicate alle scuole e quattro aperte al tout public per massimo di 24 spettatori ciascuna. In particolare, le 24 matinées scolastiche coinvolgeranno altrettante classi delle scuole secondarie di secondo grado di Aosta (tra cui Liceo Classico, Artistico, Musicale, Liceo Scientifico e Linguistico, Istituzione Regina Maria Adelaide, I.T.P.R e tre – la Mont Emilius 3 – di primo grado). Ogni classe (per un massimo di 24 spettatori alla volta) potrà partecipare allo spettacolo proposto e, a seguire, al laboratorio teatrale in cui sono previsti un dialogo e un confronto aperto a partire dai temi precedentemente esposti. Invece, gli spettacoli pre-serali e serali tout public sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria tramite sms o WhatsApp ai numeri 349-7909895 o 333- 6745461.

“Fedra - La luminosa” verrà portato in scena per il pubblico il 20 gennaio alle ore 21 e il giorno successivo alle ore 18, mentre le rappresentazioni per gli studenti si terranno tra il 15 e il 26 gennaio.

“Franchenstain – Il camminante” andrà in scena il 3 febbraio alle ore 21 con replica il giorno seguente alle ore 18, mentre le matinées scolastiche sono in programma tra il 1° e il 19 febbraio.

Commenta l’assessore alla Cultura, Samuele Tedesco: «Dopo i riscontri più che positivi della prima edizione, abbiamo voluto confermare con convinzione il sostegno al progetto “Prosopon” che sviluppa il tema dell’osservazione come strumento di conoscenza, indagando oltre l’immediatamente percepito, andando a fondo dei fenomeni. Il format delle azioni teatrali è suggestivo così come le tematiche trattate sono particolarmente attuali a partire dalla reinterpretazione di figure “classiche” del teatro e della letteratura.

Il connubio classico/contemporaneo è anche una modalità di rendere accessibili al giovane pubblico storie e temi antichi che pure sono di stringente e drammatica attualità quali l’esilio come rifiuto del mondo, l’isolamento, lo scollamento dalla realtà e il dolore come passaggio in un percorso di crescita e di viluppo della persona. In questo senso il messaggio per i giovani è che è importante, a partire dalla consapevolezza di sé e del mondo, la creazione di uno spazio sicuro per esprimere le proprie emozione e per sentirsi liberi. La conoscenza, la cultura, rendono liberi, e la lezione della pandemia e del “lockdown” fisico e spirituale del 2020 è che l’isolamento è il contrario della libertà.

Gli spettacoli si terranno all’interno del complesso dell’Hôtel de Ville, e anche questo è significativo perché l’etimologia del termine “Municipio” rimanda all’assunzione di responsabilità, diritti e doveri: una consapevolezza civica da far crescere e maturare nei ragazzi e nelle ragazze che è tra gli obiettivi che questa Amministrazione si è posta fin dal primo momento, e che, nel caso specifico, si esprime con l’adesione delle Istituzioni scolastiche al progetto, nel solco della volontà di incrementare l’offerta di proposte culturali rivolte alle giovani generazioni».

“Fedra – La luminosa”

un monologo al telefono di e con Alexine Dayné per 24 spettatori dietro a un vetro una produzione di framedivision

Un racconto-monologo all'interno di una camera separata da vetri sfocati e da cui la voce dell’attrice passa attraverso ventiquattro cornette del telefono (blu e bianche). Dove siamo? Ma, soprattutto, in che tempo siamo? Tutto è intrappolato; inceppato… e rivolto al passato: una maschera (blu), un vinile, una lampada, un taccuino, un vestito appeso (blu), delle pantofole (blu); e incalcolabili immagini ripetute all’infinito di una stessa bambina. Si parla della Fedra di Euripide, e di quella di Seneca, di Racine ma non si racconta quella storia. Perché si tratta di un'altra Fedra; una Fedra che potrebbe trovarsi intrappolata in qualsiasi giovane donna, una Fedra che ha bisogno di esprimere il suo scollamento dalla realtà, il suo isolamento, il suo dolore, il suo senso di colpa, il suo senso di inadeguatezza nei confronti di un mondo veloce e giudicante, la sua resa e il suo amore per arrivare di nuovo a vedere e a sentire la luce. E forse riesce in questa necessaria trasformazione che la traghetta dal buio alla luce, proprio perché attraverso la sofferenza condivisa comprende di voler ancora vivere: voler guarire è l’inizio della guarigione.

di e con Alexine Dayné musiche: Depeche Mode – Joy Division – C. Lauper - The Cure bibliografia: E. Bronte - G. D’Annunzio - Euripide - J. Racine – Saffo - L. A. Seneca – U. Saba – W. Shakespeare

“Franchenstain”

il camminante un monologo di e con Andrea Damarco tra paesaggi virtuali di Andrea Carlotto una produzione di Replicante teatro

Diciotto anni fa scelsi di affrontare la creatura di Mary Shelley – “Frankenstein” – accogliendo il suo impianto narrativo e mettendo in scena il suo romanzo: un uomo che rifiuta la morte, in una sfida indecente, crea da essa stessa la vita abbandonandola poi al suo misero destino… La drammaturgia di allora, in una sorta di delirio schizofrenico, contemplò il padre e il figlio come due facce di una stessa medaglia; e Frankenstein (padre) e Frankenstain (figlio) si sbranavano attraverso un monologo in due tempi in cui padre e figlio, appunto, si distruggevano attraverso lo smembramento del corpo dell’attore che diventava un vero e proprio campo di battaglia.…

Oggi, 18 anni dopo, ho scelto di rivedere questa icona gigantesca e riconsiderare la figura del “mostro” (dal latino: monstrum, prodigio, cosa straordinaria) coinvolgendola in un altro viaggio, “un viaggio in solitaria”, un viaggio qui e ora: hic et nunc; un viaggio in cui della figura di Victor (del padre), non v’è più alcuna traccia. L’impulso è stato quello di dedicarmi al risultato di certe scelte, di certe nevrosi, di certe cecità, e lavorare, quindi, intorno alla condizione della solitudine che ne scaturisce e che, più di tutto, caratterizza la figura del “Frankenstein figlio”…

Una solitudine (apparentemente) senza soluzione che costringe un “giovane” uomo a dover apprendere, in totale isolamento, come funziona il mondo e trangugiare, senza possibilità di appello, le sue regole spietate e i suoi ottusi paradigmi. Una solitudine che lo costringe a procedere senza la possibilità di un confronto, senza la possibilità di stabilire un contatto umano, e imparare, e apprendere, senza l’esperienza di una relazione umana alla pari…

Per scoprire, però, (e qui il “Frankenstein” di Mary Shelley si trasforma nel “Franchenstain” di Replicante: il camminante, che evolve e si incammina, come suggerisce il poeta Keats, nella “valle in cui fare anima”) che il mondo, forse, esiste anche senza di noi e/o malgrado noi; e la poesia e la bellezza del mondo diventano, o possono diventare, il luogo e la modalità in cui e con cui coltivare un nuovo sguardo capace di curare ogni ferita e farsi antidoto al veleno di ogni paura. Il mondo ci fa ammalare ma - anche - ci guarisce. L’anima non si spaventa mai. È la mente che cade di panico in panico. Ecco perché rafforzare lo sguardo dell’anima e non della mente; e questo Franchenstain, a differenza di quello della Shelley, si salva perché non smette di essere bambino nella sua modalità con cui osservare il mondo e raccontarselo.

Il desiderio che ha mosso questo lavoro è stato quello di indagare il processo di apprendimento come fosse una solitaria preghiera. Una preghiera che sboccia dall’incanto che scaturisce a sua volta dalla contemplazione del mondo, e che rischia di appassire come un fiore trascurato a causa dello sgomento provocato da un rifiuto costante perpetuato nei confronti di un soggetto discriminato “per principio”; una preghiera disposta a trasformarsi in bestemmia proprio per giungere fino all’essenza più profonda di sé stessa e lì ritrovarsi e salvarsi. Ho scelto di iniziare con una citazione fotografica (purtroppo famosissima): quella del bambino di Bodrum che giace conficcato nella sabbia di una spiaggia in Turchia, perché rifiutato - a priori - da un mondo, il nostro, che aveva scelto, senza appello, che non ci sarebbe stato posto per lui. Ho scelto di condividere, per l’inizio di quest’azione teatrale, lo stesso luogo di partenza: una spiaggia. Una spiaggia in cui risvegliarsi dalla morte, però, e tentare di verificare se davvero sia possibile confermare che da noi proprio non ci sia posto per qualcuno. Franchenstain (di Replicante) è tutte le volte che qualcuno arriva e non è il benvenuto.

Tutte le volte che sfugge il senso del nostro essere qui e ci assale lo sgomento. Ma, a differenza di quello di Mary Shelley, il nostro Franchenstain sceglie di non cristallizzarsi in quel rifiuto, in quello sgomento, ma di trarre da quel rifiuto, e da quello sgomento la forza necessaria per camminare avanti cambiando, non solo direzione, ma obiettivo e fare del mondo “la valle in cui fare anima”. La drammaturgia si affida all’energia del monologo, un monologo in cui le cicatrici del “mostro” non stanno sul corpo dell’attore, ma sulla parola che, come sguardo sul mondo, si tira dietro il tormento di una solitudine e le sue sbandate.

L’installazione virtuale di Andrea Carlotto è azione solidale e dinamica a questo viaggio dell’anima in cerca di una patria in cui tornare con un tesoro da restituire attraverso talenti che ha tentato di far fruttare. È mondo, è vita che pulsa nel cuore, e che tracima sul pavimento del teatro (un piccolo schermo bianco), come un’emorragia di visioni. (Andrea Damarco)

di e con Andrea Damarco paesaggi virtuali: Andrea Carlotto musiche: ADAMA – P. Glass – S. Prokofiev – M. Ravel