Esperienza a Bruxelles per due studenti UniVdA

Per iniziativa dell'Assessorato degli Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la Montagna, Finaosta S.P.A. ha emesso un avviso pubblico di selezione per gli studenti iscritti presso l’Università della Valle d’Aosta al fine di attivare due tirocini curriculari presso l’Ufficio regionale di Rappresentanza a Bruxelles, gestito in collaborazione con la stessa finanziaria regionale.

Gli interessati selezionati avranno l’opportunità di partecipare a uno stage della durata di quattro mesi nella capitale europea. Quest’esperienza sarà utile per acquisire una comprensione approfondita del funzionamento delle istituzioni europee, delle procedure legislative e dei meccanismi decisionali. Per partecipare alla selezione, è richiesto ai candidati di essere regolarmente iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico presso l’Università della Valle d'Aosta per l’A.A. 2023/2024, oltre ad avere una buona conoscenza delle lingue francese e inglese.

“Un’esperienza formativa all’estero, specialmente nella capitale europea, fornisce ai giovani strumenti preziosi per un inserimento più competente e con maggiori possibilità di successo nel mondo del lavoro”, ha commentato l’Assessore Luciano Caveri. I tirocini a Bruxelles offrono agli studenti opportunità di confronto internazionale uniche, potenziando la loro consapevolezza della dimensione globale delle questioni e fornendo prospettive privilegiate per interpretare l’evoluzione della nostra società. “È importante cogliere occasioni come questa per la propria crescita personale e professionale”, ha sottolineato l’Assessore.

I tirocinanti a Bruxelles riceveranno una borsa di studio di 1.000 euro lordi al mese a titolo di rimborso spese e saranno affiancati da un tutor aziendale che li guiderà nel percorso formativo.

Gli studenti interessati a partecipare alla selezione devono presentare la propria candidatura entro le ore 12.00 di venerdì 26 gennaio 2024, utilizzando il modulo disponibile sul sito web di Finaosta S.p.A. (www.finaosta.com).