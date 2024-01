Pulizia pozzi neri: come funziona

Quando parliamo di pulizia pozzi neri come facciamo in questo articolo stiamo parlando di un servizio messo a disposizione dalle varie imprese di spurghi presenti nel territorio che sono imprese che danno un contributo alla collettività da non trascurare, nel senso che mettono a disposizione delle persone molti servizi e questo è uno dei tanti e soprattutto è uno tra quelli più importanti.

Infatti, ci riferiamo alla questione delicata di persone che magari vivono in una casa isolata o in un condominio o in un casolare isolato e non hanno avuto la possibilità di collegarsi direttamente alla rete fognaria perché vivono fuori città, quindi, vivono in campagna e quindi avranno avuto bisogno di farsi installare un pozzo nero o in certi casi anche una fossa biologica, e poi giustamente vogliono sapere come funziona la pulizia e la manutenzione.

Nello specifico quando si fa riferimento ad un pozzo nero si fa riferimento ad un contenitore che ha un serbatoio a tenuta stagna che dovrà essere installato sotto il suolo e dove all'interno confluiranno i vari liquami che provengono dalle abitazioni e che arrivano dagli scarichi ed è per questo che dicevamo che prenderà il posto di una rete fognaria.

Teniamo presente che un pozzo nero ha un unico condotto dove accoglierà quelle acque reflue che vengono definite anche acque grigie e nere che sono acque tossiche finché non bonificate, e a differenza della Fossa biologica non ha anche un condotto chiamato di deflusso come invece ha quest’ultima.

Pozzo nero, per esempio, deve essere svuotato molto spesso per evitare che poi i soldi o che comunque si arriva alla congestione e si parla di quelle persone che sottovalutano i danni che ci possono essere quando un pozzo supera la sua capacità di contenere quei liquami che potrebbero fuoriuscire e ad esempio potrebbero attirare animali e parassiti o topi e roditori vari con tutti i pericoli delle infestazioni che ci possono essere.

E per questo motivo anzi sarebbe il caso di mettersi d'accordo con i vari tecnici per degli incontri programmati per questa manutenzione.

Dobbiamo ascoltare le indicazioni dei tecnici che fanno parte della nostra impresa di spurghi di riferimento

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte e come sempre diciamo in questi casi, questi interventi che vengono ad eseguire gli addetti che lavorano in queste imprese di spurghi sono importanti non solo per il problema in sé, ma anche perché ci consentono di poter interloquire con questi esperti e di sfruttare anche i consigli che ci danno e quindi è un'occasione da non perdere.

Questo significa che magari vengono a casa nostra per la pulizia del pozzetto nero e loro sapranno dirci anche la frequenza con la quale dovremmo eseguirla in base a quante famiglie ci stanno come già accennavamo e faremo bene a seguire i loro consigli.

Quello che vogliamo dire è che in questi casi non bisogna seguire solo la regola del risparmio, perché poi il rischio è che, se trascuriamo questa pulizia i danni sono molto più costosi di quello che pensavamo.