Incontro "Il valore terapeutico della scrittura"

Venerdì 12 gennaio alle ore 18.00 al Teatro Splendor di Aosta, si terrà un incontro con Lorenzo Marone dal titolo Il valore terapeutico della scrittura, con Matteo B. Bianchi. Conduce l’incontro Laura Marzi, autrice e critica letteraria.

La scrittura ha, come risaputo, poteri terapeutici: confidare alla pagina le proprie angosce e paure può aiutare chiunque ad averne una visione più lucida, a conoscersi meglio e ad affrontarle allora con maggiore consapevolezza. Il libro di Matteo B. Bianchi La vita di chi resta (Mondadori, 2023) sembra rispondere a questa necessità, quella di raccontare un lutto infinito, il dolore inconsolabile di chi sopravvive al suicidio di un familiare o di una persona amata, ma B. Bianchi scrive questo romanzo presentato al premio Strega 2023 da Paolo Cognetti come atto di responsabilità nei confronti di chi come lui ha vissuto l’esperienza di restare in vita. Matteo B. Bianchi è uno scrittore e autore televisivo, autore di romanzi e racconti, dedito alla letteratura fin da ragazzo.

Nel suo ultimo romanzo affronta una storia autobiografica: dopo venticinque anni decide di raccontare del suicidio del suo compagno, che si è tolto la vita alla fine della loro relazione, nella casa che i due condividevano. A partire dall’evidenza che il suicidio è un tabù, e non solo in Italia, e che non esiste una presa in cura per chi resta in vita, B. Bianchi decide di scrivere un libro per testimoniare il dolore e offrire un appiglio a chi ogni giorno sopravvive alla tragedia.