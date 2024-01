Il trasporto a chiamata e la mobilità nella Comunità Grand Paradiso

La Strategia aree interne Grand-Paradis è intervenuta sulle difficoltà di spostamento e sulle criticità che riguardano il sistema di trasporto pubblico locale, a favore di abitanti, lavoratori e studenti. Oltre alla relativa lontananza intervalliva, specialmente nel periodo invernale eventi climatici avversi provocano ulteriori condizionamenti alla circolazione.

Rivolta alla popolazione locale, dagli studenti sino alle persone anziane, la riorganizzazione del trasporto locale ha inteso rispondere ai bisogni di mobilità con l'introduzione del trasporto a chiamata, denominato Allôbus. Evitando le "corse a vuoto" e con maggiore flessibilità, questo metodo permette di accogliere passeggeri che altrimenti preferirebbero la vettura privata.

Allôbus, avviato in forma sperimentale nel 2022, può essere prenotato al numero telefonico 3395443364 nei giorni precedenti e fino alle ore 9 del giorno di utilizzo del servizio, da settembre al giugno dell’anno successivo, nel limite dei posti disponibili.

Nel periodo estivo, ad Ȃllobus succede il Trekbus, anch’esso a chiamata, attivo dall’inizio di luglio all’inizio di settembre. Nato su impulso della Fondation Grand Paradis, Trekbus dispone anch’esso di numero telefonico di prenotazione e funziona dalle ore 7 alle ore 20. Si rivolge a un pubblico turistico e a un pubblico locale per gli spostamenti intervallivi.

Oltre al trasporto a chiamata, gli interventi sulla mobilità della Strategia interessano poi la riorganizzazione delle corse scolastiche. Poiché il trasporto è una delle condizioni essenziali per il mantenimento della popolazione sul territorio, in particolare delle famiglie, l'azione si rivolge in particolare ai giovani studenti di Valgrisenche e Valsavarenche che devono frequentare il polo scolastico di Villeneuve.

Infine, la Strategia prevede azioni di transizione verso una “Mobilità sostenibile Grand-Paradis” con la messa in servizio di mezzi di trasporto elettrici di utilità pubblica. L'intervento comprende il potenziamento della rete di punti di ricarica già esistenti e servizi di trasporto con mezzi non inquinanti utilizzati dalle amministrazioni comunali o messi a disposizione per l'uso pubblico a particolari categorie di utenti, come il trasporto scolastico, e per associazioni, o soggetti che svolgono attività di tipo sociale.

La riorganizzazione delle corse scolastiche

Per fare fronte alla complessità morfologica e metereologica della zona, la Strategia ha previsto un intervento di riorganizzazione delle corse scolastiche.

Il tema degli spostamenti per i giovani in età scolare è infatti centrale nel mantenimento della popolazione in montagna. Nelle Valli sono attive le classi dell’infanzia e primaria, mentre dalla scuola secondaria i ragazzi devono raggiungere il polo di Villeneuve dell’Istituzione scolastica Maria Ida Viglino.

L’azione della Strategia consente ai giovani studenti di Valgrisenche e Valsavarenche di spostarsi in coerenza con gli orari scolastici, dunque eliminando i tempi di attesa e lo scostamento orario rispetto ai servizi di linea, risolvendo in questo modo veri e propri disagi a cui erano sottoposti i ragazzi per recarsi a scuola. Il servizio può comunque essere utilizzato anche dalla popolazione, che accede quindi al servizio come offerta ulteriore rispetto a quello a chiamata di Allôbus nel periodo tra settembre e giugno.

La Strategia ha realizzato il servizio di trasporto scolastico a titolo sperimentale, per valutarne l’efficacia e la sostenibilità, con la prospettiva della sua continuità nel tempo.

NELLA GRAND-PARADIS SI VIAGGIA GREEN!

Oltre al trasporto a chiamata di Allôbus e alla riorganizzazione del trasporto scolastico che abbiamo descritto nei post delle settimane passate, la Strategia aree interne Grand-Paradis interviene anche sulla riduzione delle emissioni, verso una “Mobilità sostenibile Grand-Paradis”.

Le amministrazioni comunali verranno dotate di veicoli a impatto ambientale nullo, nel caso specifico elettrici, e la rete di ricarica sarà rafforzata e integrata da nuove postazioni.

Se vuoi saperne di più, leggi il capitolo dedicato del "Racconto di un lavoro per un territorio di montagna e per i suoi abitanti".

