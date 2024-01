Archiviata inchiesta per morte sciatrice causata da infezione 'comunitaria'

La Procura di Aosta ha richiesto l'archiviazione del caso riguardante la morte della sciatrice canadese Irene Shankland, avvenuta all'ospedale Parini. La donna, di 40 anni, è deceduta il 23 febbraio scorso nel reparto di rianimazione dopo essere stata ricoverata per una frattura al femore. L'apertura del fascicolo a carico di ignoti è stata oggetto della richiesta di archiviazione, avanzata già nell'autunno precedente, ma la notizia è stata resa pubblica solo di recente tramite l'agenzia Ansa VdA.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dagli inquirenti, la donna aveva contratto un'infezione batterica polmonare che ha causato il decesso, già prima del suo ingresso all'ospedale di Aosta.

In particolare, secondo il rapporto del medico legale Luca Tajana consegnato al magistrato Francesco Pizzato, l'infezione era di natura "comunitaria", ovvero era già presente o in fase di incubazione al momento del ricovero. Shankland si trovava in vacanza con la sua famiglia in Valle d'Aosta e era stata trasportata in ospedale a seguito di un incidente occorsole mentre si trovava sulle piste da sci di Champoluc. L'aggravarsi delle sue condizioni, a causa dell'infezione, ha reso necessario il suo trasferimento nel reparto di rianimazione.