La zona franca c'è: se ne parla a Pré-Saint-Didier e ad Aosta

Il gruppo Rassemblement Valdôtain organizza due incontri sul territorio per parlare di zona franca e illustrare la proposta di legge statale che contiene disposizioni per l'istituzione di zone franche urbane e di montagna, depositata in Consiglio Valle dai Consiglieri Aggravi, Brunod, Lucianaz e Planaz.

Il primo appuntamento è a Pré-Saint-Didier, venerdì 12 gennaio 2023, alle ore 20.30, nella sala del Municipio in piazza Vittorio Emanuele II; il secondo si terrà ad Aosta mercoledì 17 gennaio, sempre alle ore 20.30, nella sala delle conferenze della Bcc in via Giuseppe Garibaldi 3.

«Queste due serate completano gli incontri sul territorio che il gruppo consiliare ha realizzato per presentare alla popolazione i contenuti della nostra proposta di legge - dice il Capogruppo Stefano Aggravi -: sono occasioni di confronto diretto con i cittadini per cercare di spiegare al meglio la nostra proposta "pragmatica" e attuale su di un tema molto complesso che spesso viene sottovalutato, finanche trattato con superficialità.»