Alla Libreria Briviodue per scoprire sfruttare potenzialità del 'cellulare'

In un'epoca in cui le nuove tecnologie guidano il nostro quotidiano, questo corso, composto da 6 lezioni della durata di un'ora e mezza ciascuna, offre un'opportunità imperdibile per scoprire e sfruttare appieno le incredibili potenzialità del tuo smartphone. Indipendentemente dal livello di conoscenza tecnologica, che tu sia un principiante o abbia già una base di familiarità, il corso è progettato per tutti.

Durante le lezioni coinvolgenti, imparerai a padroneggiare le funzioni del tuo smartphone, acquisendo trucchi e consigli fondamentali per sfruttarne appieno le capacità senza timori o incertezze. Attraverso un approccio interattivo e divertente, avrai spazi dedicati alle domande e agli approfondimenti.

L'inaugurazione del corso è fissata per il 17 gennaio 2024 presso la Libreria Briviodue, in Piazza Chanoux 28/B. Gli orari delle lezioni sono dalle 15:30 alle 17:00.

Le iscrizioni sono a numero chiuso, quindi è consigliabile prenotare il proprio posto il prima possibile. Per ulteriori dettagli, informazioni sui costi e per iscriverti, contatta Chiara al numero 334 197 2468 o Romaine al numero 346 628 6717."

