L'intensa attività del Dipartimento Infrastrutture e Viabilità in Valle d'Aosta

Procedono i lavori per portare a termine il bibblico cantiere della nuova università nell'ex sito della caserma Testa Fochi di piazza della Repubblica ad Aosta. Infatti, dopo aver concluso il primo lotto dei lavori dedicati al recupero della Palazzina Zerboglio, alla sistemazione della Piazza d’Armi e dei parcheggi, è stata avviata la seconda fase con l'inizio della progettazione esecutiva per il recupero della Palazzina Giordana. Questo spazio, situato nell’ex Testafochi, sarà destinato a ospitare biblioteca, uffici e il Sacrario alpino.

Risulta fondamentale sottolineare l'erogazione di un finanziamento di 11,775 milioni di euro ai Comuni per opere di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo, ristrutturazione e realizzazione di opere pubbliche di interesse generale.

Il Dipartimento ha inoltre continuato a lavorare attivamente sul patrimonio ERPE (Edilizia Residenziale Pubblica), con particolare attenzione ai programmi principali come il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare, il Verde Sicuro e Sociale e il Superbonus 110%.

Numerosi interventi di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture stradali sono stati condotti sulla rete viaria regionale, compresi lavori di adeguamento energetico e manutenzione di gallerie.

Si segnalano, inoltre, importanti interventi di manutenzione su vari ponti nei comuni di Pontey, Aymavilles, Brissogne, Arvier, Antey-Saint-André e Gressoney-Saint-Jean, seguiti alla conclusione dell'ispezione di 327 ponti e viadotti sulle strade regionali.

Il Dipartimento ha altresì continuato il programma di rinnovamento del parco automezzi e delle attrezzature destinate al personale preposto alla sorveglianza stradale.

Un particolare focus è stato rivolto agli interventi nelle infrastrutture scolastiche: sono stati ultimati i lavori di ampliamento del Liceo Regina Maria Adelaide di Aosta, i lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico in Via Conseil des Commis, e avviati i lavori per la costruzione della scuola primaria di Issogne. Progetti sono stati approvati per la realizzazione di nuove infrastrutture, tra cui la palestra in Via Dalla Chiesa ad Aosta e la nuova sede dello Istituto Agrario Regionale.

Risulta in fase di avanzamento anche il progetto per la realizzazione di un convitto associato all’ISILTP di Verrès. In aggiunta, sono stati affidati servizi di progettazione per la ristrutturazione dell’edificio sede dell’ISIT Manzetti e per il restauro dell’Ex Priorato Saint-Bénin di Aosta, che sarà destinato a Convitto regionale.

L'assessoreSapinet ha poi fatto sapere che in tema di manutenzione degli stabili istituzionali, importanti interventi sono stati completati presso la caserma del Comando dei Vigili del fuoco di Aosta e sono in fase di progettazione ulteriori lavori per la riqualificazione del Centro per l’impiego nell’edificio Ex Casa Littoria ad Aosta, la sostituzione dei serramenti presso l’assessorato Opere pubbliche, il rifacimento del manto di copertura di Palazzo regionale e la realizzazione di tre sale multimediali presso Palazzo Perrod nel centro storico di Aosta.

Riguardo alle infrastrutture sportive, sono stati ultimati i lavori di un tratto iniziale di pista ciclabile a Saint-Marcel, e ad oggi, si sta lavorando sul nuovo campo di tiro a volo regionale nel comune di Châtillon. Ulteriori contributi sono stati erogati per la manutenzione straordinaria di varie strutture sportive, tra cui il Centro sportivo di Saint-Christophe e i campi sportivi di Châtillon e Saint-Vincent.

Infine, si registrano i lavori in corso di completamento dell’aeroporto dell’aeroporto C. Gex di Saint-Christophe, con operazioni di pulizia e ripristino degli spazi esterni, rimozione dei rivestimenti di facciata e realizzazione delle pavimentazioni del parcheggio aeromobili prospicienti il terminal.