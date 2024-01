Almanach de mardi 9 janvier saint Anastase

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 9 gennaio

Cattedrale – ore 10.00

Concelebrazione con Mons. Santo Marcianò, Ordinario militare per l’Italia,

in occasione del XC° Anniversario della SMALP e delle S. Cresime

Mercoledì 10 gennaio

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Giovedì 11 gennaio

Vescovado – mattino

Udienze

Venerdì 12 gennaio

Vescovado – pomeriggio

UdienzeSeminario – ore 17.30

Riunione della Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali

Sabato 13 gennaio

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Lunedì 15 gennaio

ore 9.00-13.00

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Martedì 16 gennaio

ore 9.00-13.00

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Mercoledì 17 gennaio

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Giovedì 18 gennaio

Vescovado – mattino

Udienze

Vescovado – 18.45

Riunione Segreteria del Consiglio pastorale diocesano

Venerdì 19 gennaio

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa per l’unità dei cristiani

Domenica 21 – Sabato 27 gennaio

Roma – Visita ad Limina Apostolorum

Lunedì: S. Messa nella Basilica di San Pietro e Incontri con i Dicasteri per i Laici, la Famiglia e la Vita; per il Servizio dello Sviluppo umano integrale; per la Dottrina della Fede

Martedì: S. Messa nella Basilica di San Giovanni in Laterano e Incontri con i Dicasteri per i Vescovi; per la Cultura e l’Educazione

Mercoledì: S. Messa nella Basilica di Santa Maria Maggiore e Incontri con i Dicasteri per l’Evangelizzazione; per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica; per il Clero; per la Comunicazione

Giovedì: Incontro con il Santo Padre

Venerdì: Incontri con la Segreteria generale del Sinodo; il Dicastero per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti; la Segreteria di Stato e S. Messa nella Basilica di San Paolo fuori le Mura.

Domenica 28 gennaio

Chiesa parrocchiale di Introd – 11.00

S. Messa per la Festa patronale e la Dedicazione del nuovo Altare

Lunedì 29 gennaio

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.30 -14.00

Incontro di formazione del Clero

Martedì 30 gennaio

Aosta, Porta Pretoria – ore 8.00

Benedizione della Fiera di Sant’Orso e visita agli Espositori

Chiesa Collegiata dei Santi Pietro e Orso – ore 18.00

S. Messa “degli Artigiani”



saint Anastase

Sant' Adriano di Canterbury Abate

Africano di nascita, Adriano era abate di Nerida, nel Napoletano, quando il papa san Vitaliano lo chiamò ad occupare la sede arcivescovile di Canterbury, ma questi rifiutò e consigliò di sostituirlo piuttosto con Teodoro di Tarso, che si rivelò poi infatti uno dei più grandi arcivescovi della sede primaziale inglese. Il Pontefice accettò, a patto che Adriano accettasse di accompagnarlo quale consigliere ed assistente. Teodoro lo nominò allora abate dell'antico monastero dei Santi Pietro e Paolo, poi reintitolato a Sant'Agostino. Sotto la guida di Adriano e l'influenza di Teodoro esso divenne uno dei più importanti centri di formazione per molti futuri vescovi ed esercitò una notevole influenza sulla cristianità del tempo. L'abate Adriano fu insegnante per ben quarant'anni. Morì presso Canterbury il 9 gennaio di un anno imprecisato, forse il 710, venendo sepolto nel monastero. Quando nel 1091 i lavori di ristrutturazione resero necessaria la rimozione di numerose tombe, il suo corpo fu rinvenuto incorrotto e profumato.

Il sole sorge alle ore 8,11 e tramonta alle ore 16,55 “La guerra è la negazione di ogni diritto, e un grave affronto all'umanità. Coloro che fanno la guerra sono in contraddizione con Dio, con il desiderio di Dio”. (Papa Francesco)”.