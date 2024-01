Ucraina, appello dell'Unicef: le gravi violazioni contro i bambini devono finire

Giorni di dolore e paura in Ucraina dove un'altra ondata di attacchi mortali ha continuato a colpire i bambini. Lo denuncia l'Unicef, riportando notizie secondo le quali, il 6 gennaio scorso, cinque bambini sono stati uccisi nella regione di Donetsk, tre bambini sono stati feriti nelle regioni di Dnipropetrovsk e Kherson, una scuola è stata danneggiata nella regione di Kharkiv. "Le gravi violazioni contro i bambini devono finire", scrive in una nota l'organismo per l'infanzia delle Nazioni Unite. "Questo comprende l’uccisione e la mutilazione dei bambini e gli attacchi sulle scuole. I bambini in Ucraina hanno bisogno di pace e della possibilità di poter vivere la loro infanzia".

Il rappresentante Unicef: "Inorridito dalle ultime notizie"

In un post sul suo account X, Munir Mammadzade, rappresentante dell’Unicef in Ucraina, ha scritto: “Sono inorridito dalle ultime notizie. Le mie più sentite condoglianze per la tragica perdita di bambini in Ucraina. Il nostro pensiero va anche ai bambini feriti e alle loro famiglie. Questa tragedia veramente devastante deve essere affrontata immediatamente. Le gravi violazioni contro i bambini devono fermarsi ORA!”.

Indumenti invernali ad oltre 49 mila bambini

Sempre l'Unicef informa che oltre 49.910 bambini nell'Ucraina orientale e meridionale, tra cui 20 mila nella regione di Kharkivska, hanno ricevuto indumenti invernali. Con il perdurare delle rigide condizioni invernali in Ucraina, l'organismo, con il sostegno dell'Ufficio per l'assistenza umanitaria (BHA) dell'USAID, sta aiutando le famiglie con bambini a superare la stagione fredda La risposta alle sfide invernali nel Paes affronta infatti bisogni cruciali dei bambini, con la distribuzione di 125 mila indumenti invernali, 100 mila coperte e 100 generatori nelle regioni più colpite. Queste misure fanno parte di un programma più ampio che comprende il ripristino delle infrastrutture, come i sistemi di riscaldamento e di approvvigionamento idrico negli ospedali e nelle scuole.

Aiuti nelle regioni con bisogni più urgenti

L'Unicef ha fornito alle società di servizi idrici dei generatori, assicurando un approvvigionamento idrico continuo. Gli aiuti vengono distribuiti nelle regioni con i bisogni più urgenti, tra cui quelle di Dnipropetrovska, Donetska e Kharkivska. In risposta alle crescenti esigenze delle famiglie numerose, in collaborazione con l'Amministrazione regionale di Kharkiv si stanno anche estendendo le azioni di assistenza locale. Venti delle famiglie più vulnerabili di Bezruky e Dergachi, nella regione di Kharkivska, hanno ricevuto due tonnellate di bricchette di combustibile ciascuna, per un totale di 40 tonnellate.