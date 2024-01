Campagna informativa “è facile in Vda!”

Come proteggersi dalle malattie sessualmente trasmissibili? A chi rivolgersi in Valle d'Aosta per un test gratuito? Quali vaccini sono disponibili e a chi bisogna chiamare? Le risposte a queste e altre domande arrivano grazie alla campagna 'È facile in Vda!', ideata da Arcigay Valle d’Aosta, con la collaborazione della struttura di Malattie Infettive e il patrocinio dell’Azienda USL.

Questa nuova collaborazione tra l’associazione e le dottoresse Colafigli e Magnani, infettivologhe del Parini, nasce con l'obiettivo di favorire l’informazione e l’accesso ai servizi dedicati alla prevenzione, per combattere efficacemente la diffusione delle Infezioni sessualmente trasmissibili, raccogliendo le informazioni fondamentali per la popolazione valdostana, suddivise in tre aree: test, vaccini e prevenzione.

La campagna prevede la condivisione su tutti i canali web dell’associazione e dell’Ausl di informazioni fondamentali, con contatti aggiornati e indicazioni precise per rivolgersi ai professionisti in modo rapido e sicuro, per effettuare i test gratuiti in modo anche anonimo e avere informazioni e accesso ai vaccini, ai protocolli PrEP e PEP e alle terapie adatte.

I materiali sono anche visibili sul sito dell'associazione al link https://queervda.arcigay.it/salute, insieme a una serie di FAQ in materia di prevenzione e sesso sicuro.

L’associazione mette inoltre a disposizione di tutte e tutti l’indirizzo email salute@aosta.arcigay.it, uno sportello gratuito gestito da personale sanitario volontario qualificato, per rispondere a tutti i dubbi relativi alla salute."