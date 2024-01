Attentato-sabotaggio sugli impianti di risalita a Cervinia

Le piste da sci di Cervinia hanno subito un atto di sabotaggio mirato agli impianti di risalita, con la seggiovia di Cielo Alto come principale bersaglio. Il cavo in acciaio della seggiovia è stato danneggiato, probabilmente con l'uso di un utensile flessibile, portando la Cervino Spa, società che gestisce il comprensorio, a presentare una denuncia ai carabinieri.

Non è la prima volta che episodi del genere colpiscono la zona, poiché questa è la terza denuncia presentata negli ultimi anni per atti simili ai piedi della "Gran Becca". Le indagini sono in corso per identificare gli autori e comprendere il motivo dietro questo gesto.

La seggiovia di Cielo Alto, costruita nel 1972, è in grado di trasportare oltre 1.000 persone all'ora, superando un dislivello di 369 metri su una distanza di poco più di un chilometro. Nonostante fosse regolarmente in funzione durante il periodo dell'Epifania, tutti gli impianti sono stati chiusi successivamente a causa di forti venti in quota. Solo oggi, in vista della riapertura parziale delle piste, è stato rilevato il problema tramite il sistema di controllo.

La Cervino Spa assicura che la sicurezza degli sciatori non sia mai stata compromessa, poiché ogni impianto viene attentamente testato prima di essere messo in funzione. Tuttavia, questa mattina i tecnici hanno individuato danni al cavo, che hanno reso necessaria la chiusura della seggiovia per l'intera giornata.

Il presidente della Cervino Spa, Federico Maquignaz, ha dichiarato all'Ansa che, fortunatamente, grazie ai protocolli di sicurezza, il danneggiamento è stato scoperto prima dell'uso dell'impianto. L'obiettivo ora è riparare la seggiovia il più rapidamente possibile, con la necessità di una nuova impalmatura del cavo danneggiato.

Nonostante il cavo non sia stato completamente reciso ma solo danneggiato, il danno è significativo: due dei sei trefoli, le sezioni circolari che costituiscono la fune d'acciaio, sono stati rovinati. Questo evento, secondo Maquignaz, sembra simile a sabotaggi precedenti, come quello del 2015 sulla funivia che porta a Plan Maison e quello di una seggiovia a Valtournenche, entrambi comportanti danni ingenti e modalità operative analoghe.

Questi atti di sabotaggio mettono a rischio non solo la sicurezza degli impianti, ma danneggiano l'immagine di una località turistica di fama internazionale come Cervinia.