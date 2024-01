In Valle d’Aosta c’è davvero il maggior numero di dislessici di tutta Italia?

La diffusione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) nella regione valdostana ha destato interesse e preoccupazione in quanto le statistiche del MIUR hanno indicato un tasso più elevato rispetto alla media nazionale. Ma questa discrepanza indica una maggiore difficoltà degli studenti locali o richiede un approccio più completo per essere compresa appieno?

Il 19 gennaio 2024, presso la cartolibreria BrivioDue ad Aosta, verrà esaminata questa questione attraverso una conferenza approfondita. Secondo i dati del MIUR relativi agli anni scolastici 2019-20 e 2020-21, la Valle d’Aosta ha registrato un 8,4% di studenti con DSA, superiore al 5,4% della media nazionale. Ma cosa si cela dietro a questi numeri?

L'evento ospiterà due esperti nel campo. Il dott. Andrea Mangone, laureato in giurisprudenza e psicologia nonché consulente per i disturbi dell'apprendimento, condividerà la sua vasta esperienza nell'assistenza agli studenti con DSA e alle loro famiglie. Inoltre, modulerà l'evento la dott.ssa Nicole Decurti, psicologa specializzata in psicologia clinica perinatale, e referente per la Valle d’Aosta dell’associazione CiaoLapo, apportando un punto di vista prezioso.

Durante la conferenza, verranno esplorate diverse tematiche: la differenza tra Nord e Sud Italia nella prevalenza dei DSA, l'efficacia dei percorsi di assistenza, dalla segnalazione in ambito scolastico alla certificazione del neuropsichiatra infantile, e le ragioni dietro alla differenza di statistiche regionali.

L'incontro si terrà alle ore 18.30, il 19 gennaio 2024, presso la cartolibreria BrivioDue in corso Lancieri 2 ad Aosta. L'ingresso è libero ma limitato alla capienza massima, pertanto è necessario prenotare chiamando il numero 0165.239255. In alternativa, l'evento sarà trasmesso in diretta su Facebook, sulla pagina https://www.facebook.com/libreriabriviodue, e successivamente sul canale Youtube della libreria.

Partecipate a questa interessante opportunità di approfondimento sui DSA e scoprite di più sulla realtà educativa della Valle d’Aosta.