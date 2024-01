La Lombardia sbanca la lotteria Italia in Valle si fermano 20mila euro

La Lotteria Italia, evento annuale tanto atteso, non è soltanto un'occasione per sperare in un colpo di fortuna, ma rappresenta un momento sociale e economico di grande rilevanza. Nell'edizione recente, la Valle d'Aosta ha giocato un ruolo significativo nel contribuire alla creazione del montepremi, con una partecipazione che ha superato i 56mila euro, segnalando così un coinvolgimento attivo nella lotteria nazionale.

Nonostante la somma dei giocatori valdostani abbia raggiunto i 76.000 euro, con un acquisto di tagliandi pari a 15.340 euro, il vincitore fortunato della regione ha conseguito un premio di 20.000 euro. Questo dato rivela l'interesse e la partecipazione dei residenti locali, anche se il montepremi non è stato così favorevole per la Valle d'Aosta.

Le estrazioni del 6 gennaio 2024 hanno svelato i biglietti vincenti, conferendo emozioni e gioia in diverse parti d'Italia. Il primo premio da 5 milioni di euro è stato conquistato dal biglietto Serie F 306831, venduto a Milano, dimostrando come la fortuna non conosca confini geografici.

I premi successivi, come il secondo da 2,5 milioni di euro, attribuito a un tagliando venduto a Campagna nel Salernitano, e il terzo da 2 milioni di euro, assegnato a un acquirente di Albuzzano in provincia di Pavia, hanno ulteriormente distribuito la fortuna tra varie regioni italiane.

La Lombardia ha giocato un ruolo significativo con il quarto premio da 1,5 milioni di euro, vinto a Roncadelle, e il quinto da 1 milione di euro, venduto a Montescudo-Monte Colombo in provincia di Rimini. Questi riconoscimenti confermano la variegata distribuzione della fortuna nell'intero paese.

L'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha assegnato un totale di 210 premi per un valore di 17,4 milioni di euro. Quindici di questi premi, cinque in più rispetto all'anno precedente, hanno avuto un valore di 100mila euro ciascuno, mentre gli altri premi erano da 20mila euro. I rivenditori dei biglietti vincenti hanno ricevuto un premio complessivo di 120mila euro, riconoscimento del loro contributo al successo della lotteria.

Nonostante la mancanza di vincitori di prima categoria nella Capitale, Roma ha potuto gioire per due dei 15 premi di seconda categoria. Agipronews ha evidenziato la distribuzione geografica dei premi da 100mila euro, indicando la Campania con 4 biglietti vincenti, seguita dalla Toscana con 3 tagliandi fortunati e dalla doppia vincita in Emilia Romagna.

I fortunati vincitori hanno 180 giorni di tempo per riscuotere il premio, seguendo scrupolosamente le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli. È fondamentale presentare il tagliando vincente, garantendo la sua integrità e originalità agli sportelli bancari designati o all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Nel caso di acquisti online, è richiesto un documento di identità valido e altre informazioni specifiche per il ritiro del premio.

La Lotteria Italia non solo distribuisce fortuna, ma genera anche un impatto sociale ed economico significativo, coinvolgendo diverse comunità e suscitando emozioni ed aspirazioni in tutto il paese.