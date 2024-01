Con il governo Meloni-Salvini vortice di aumenti: 2024, l'anno del balzo dei costi - Famiglie a rischio stangata di 974 Euro

Il 2024 sarà caratterizzato da un aumento dei costi in svariati settori, dall'alimentare alle bollette, con un impatto pesante sulle famiglie, con una stangata prevista di 974 euro a nucleo familiare. Il termine del mercato tutelato del gas fissato per il 10 gennaio e della luce a luglio 2024 saranno i principali responsabili di questa situazione. Tuttavia, i rincari non si limiteranno alle sole bollette, coinvolgendo cibo, assicurazione auto, trasporti, servizi bancari, telefonia e viaggi.

Il Codacons ha calcolato l'incremento della spesa prevista per il 2024 a causa degli aumenti dei prezzi e delle tariffe. Gli alimentari, ad esempio, subiranno un trend di rialzo che porterà a una spesa media prevista di 231 euro in più per nucleo familiare, nonostante un attenuamento nel corso dell'anno.

Nei trasporti, i rincari delle tariffe continueranno anche nel 2024, portando a una spesa stimata di 160 euro in più per famiglia, includendo auto, treni e aerei. Anche l'Rc auto è coinvolta, con una previsione di spesa di 62 euro in più per un nucleo con due automobili solo per la copertura assicurativa.

Anche nel comparto della telefonia sono attesi adeguamenti tariffari con aumenti fino al 10% annunciati da diversi gestori, che potrebbero comportare una spesa supplementare tra i 30 e i 35 euro a famiglia.

Sebbene sembri che la politica di rialzi dei tassi per i mutui si sia attenuata, il settore dell'energia vive incertezze: la fine del mercato tutelato del gas (dal 10 gennaio 2024) e della luce (luglio 2024) comporterà un inevitabile aumento delle tariffe, stimato a +220 euro annui.

I costi bancari subiranno un aumento di circa 18 euro per servizi finanziari e bancari, mentre le tariffe locali (rifiuti, acqua, ecc.) aumenteranno di circa 60 euro per nucleo familiare. Anche mangiare e bere fuori casa costerà di più, con un aumento previsto di 68 euro annui a famiglia.

Nel settore del turismo, si prevedono rincari che interesseranno strutture ricettive, pacchetti vacanza, stabilimenti balneari e servizi vari, con una spesa media aggiuntiva di circa 120 euro a famiglia.