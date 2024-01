LA GENEROSITA' DEI VIGILI DEL FUOCO PER I PICCOLI PAZIENTI DEL BEAUREGARD

Dai Vigili del fuoco un'auto elettrica per i piccoli pazienti ricoverati al Beauregard: l'iniziativa si è concretizzata con gioia e speranza! Il momento tanto atteso è giunto ieri, il 6 gennaio, con una cerimonia toccante e solenne alle 11, presso l'ingresso del reparto di pediatria dell’Ospedale Beauregard.

Con un encomiabile spirito altruista, I Vigili del Fuoco valdostani hanno compiuto un gesto di eccezionale generosità, andando oltre il tradizionale soccorso in situazioni di emergenza.

Nell'ambito dell'evento straordinario "Befana dei Vigili del Fuoco 2024", una delegazione del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco ha partecipato con slancio e altruismo a questa lodevole iniziativa.

In stretta collaborazione con la coordinatrice del reparto di pediatria, hanno realizzato un gesto di autentica solidarietà che ha portato un raggio di speranza e gioia nei cuori dei bambini ricoverati presso l’Ospedale Beauregard.

La straordinaria iniziativa ha visto la donazione di un dono di inestimabile valore: un'auto elettrica destinata a essere utilizzata dai piccoli pazienti per raggiungere la sala operatoria.

Questo dono non è solo un mezzo di trasporto; è un simbolo di gentilezza, sostegno e un faro di speranza e coraggio in un momento così delicato della vita di questi bambini.

La giornata di ieri è stata una celebrazione carica di emozioni, un connubio straordinario tra altruismo e solidarietà, dove i Vigili del Fuoco hanno offerto non solo un dono materiale, ma soprattutto un segno tangibile di affetto e supporto ai bambini e alle loro famiglie.

Questa iniziativa non solo ha espresso amore verso la comunità, ma ha anche evidenziato l'importanza del ruolo dei Vigili del Fuoco al di là delle emergenze. Questo gesto dimostra quanto sia fondamentale il loro ruolo non solo come soccorritori, ma anche come figure guida e promotori del benessere sociale.

Grazie alla generosità e alla dedizione dei Vigili del Fuoco, questa giornata resterà impressa come un capitolo luminoso nella vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, sottolineando ancora una volta il loro straordinario impegno a favore della comunità e della solidarietà umana.

Il mini camion dei pompieri elettrico, con possibilità sia di guida autonoma sia comandata a distanza, è stato consegnato dal vice Comandante Stefano Perri e dai vigili del fuoco Fabio Vauthier, Denise Frassy e Daniel Ricciardi. A ricevere il dono c’erano il Direttore di Pediatria dott. Paolo Serravalle, la coordinatrice infermieristica di Pediatria Anna Paola Rasia, la RPD del Dipartimento Materno infantile Ketty Fasciolo.

Voglio ringraziare i Vigili del fuoco per la grande sensibilità dimostrata con questo gesto di attenzione verso i bambini che si trovano ad affrontare momenti di vita delicati – dichiara il Presidente della Regione Renzo Testolin -. Sicuramente il dono dei nostri pompieri potrà essere una piacevole distrazione per attenuare il timore dell’ingresso in sala operatoria.

È questo un messaggio di solidarietà che racchiude lo spirito del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, di cui siamo particolarmente orgogliosi.



L’iniziativa nasce da una raccolta fondi, nata dalla tradizionale lotteria dei Vigili del fuoco, attraverso la quale di consuetudine venivano acquistati i regali per i figli dei dipendenti, distribuiti in occasione della festa organizzata all’Epifania. Quest’anno i Vigili del fuoco hanno deciso di destinare parte dei proventi della lotteria anche ad altri bambini. Da qui il gesto di oggi in favore dei piccoli pazienti.



L’iniziativa del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, ai quali rivolgo un sentito ringraziamento, va ad arricchire le azioni messe in campo per aiutare i bambini a superare l’ospedalizzazione. Queste azioni, che molte volte sono supportate da associazioni di volontariato o da progetti di solidarietà, come quello a cui abbiamo assistito oggi e già il 7 dicembre scorso, con la donazione di giocattoli da parte della scuola primaria Emile Lexert di Aosta – dichiara l’Assessore alla Sanità Carlo Marzi -, sono da leggere come il segnale che il sistema di assistenza funziona ed è vissuto e interpretato in maniera attiva da tutta la comunità.

A nome di tutta l'Equipe della Pediatria ringrazio i vigili del fuoco per la generosa donazione destinata al nostro reparto e ai nostri piccoli pazienti - dott. Paolo Serravalle, direttore della Pediatria e Neonatologia del Beauregard -. Questa donazione molto speciale contribuirà a migliorare l'approccio dei bimbi alle cure e a nutrire la volontà di rendere la nostra Struttura un ambiente accogliente per i bambini e, per quanto possibile, giocoso. Grazie di cuore.