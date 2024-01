Vigili del Fuoco di Aosta salvano la Befana e diventano supereroi della comunità, Alleati dei Bambini

Nella mattinata hanno compiuto gesti di enorme significato per i bambini dell'ospedale Beauregard di Aosta, portando gioia e speranza durante momenti difficili. Il loro gesto di donare una piccola auto elettrica ai bambini ricoverati, consentendo loro di raggiungere la sala operatoria dal reparto, è stato un atto di grande umanità che ha reso più agevole e meno spaventoso il percorso di questi piccoli pazienti.

Un altro momento di grande coinvolgimento è stato durante un intervento di emergenza eccezionale presso la caserma Erik Mortara ad Aosta. Di fronte a un pubblico di bambini e adulti, sia preoccupati che divertiti, i Vigili del Fuoco hanno dimostrato la propria professionalità e dedizione, salvando nientemeno che la Befana. Un vigile del fuoco, in un travestimento affascinante, si trovava bloccato sul tetto della caserma e l'intervento dei soccorritori ha portato a una scenografica soluzione: un tappeto a terra è stato piazzato abilmente, consentendo alla Befana di atterrare in sicurezza con la sua scopa, salutando tutti con un arrivederci al prossimo anno.

La giornata non si è conclusa qui: nel pomeriggio, i bambini hanno avuto l'opportunità di vedere da vicino gli automezzi e le attrezzature in dotazione ai Vigili del Fuoco. Questi hanno offerto dimostrazioni della loro professionalità simulando interventi di emergenza, regalando ai bambini uno sguardo ravvicinato sul loro lavoro quotidiano.

Questi episodi non solo testimoniano l'eccellenza professionale dei Vigili del Fuoco di Aosta ma mettono in luce anche il loro impegno nel creare legami solidi e costruttivi con la comunità, specialmente con i più giovani. La loro vicinanza ai bambini in situazioni difficili e la capacità di coinvolgerli attraverso iniziative coinvolgenti e didattiche dimostrano un genuino spirito di servizio e un forte legame con la comunità che servono con dedizione e passione.