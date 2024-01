Valle d'Aosta in testa ai saldi 2024: successo e cconti scintillanti in anticipo nazionale

Nella cronaca dei primi giorni di saldi del 2024, spicca la dichiarazione di Graziano Dominidiato, Presidente di Confcommercio VdA, il quale esalta l'anticipazione della nostra regione nell'avvio di questa stagione di sconti.

Quest'anno la Valle d'Aosta si è distinta, partendo per prima su tutto il territorio nazionale, attirando l'attenzione delle principali testate giornalistiche nazionali.

I saldi hanno già prodotto risultati estremamente positivi nei primi giorni, evidenziando un andamento più che soddisfacente.

I saldi hanno coinvolto non solo il capoluogo aostano ma l'intera valle, comprese le località turistiche, le quali offrono sconti differenziati rispetto alla città principale, essendo quest'ultime in piena stagione.

La Valle d'Aosta, con il suo richiamo turistico non limitato solo ai paesaggi e allo sport, propone agli ospiti un'opportunità di shopping, consentendo loro di portare a casa un ricordo tangibile della regione e della vacanza.

Graziano Dominidiat (a ds) e Adriano Valieri, rispettivamente Presidente e Direttore di Confcommercio VdA

Dominidiato, nel commentare l'importanza di questo periodo di sconti, afferma: "I saldi sono attesi non solo dai residenti, ma anche dai turisti, rappresentando un'opportunità sia per i consumatori che per i commercianti. Il mio consiglio durante questo periodo è quello di fare acquisti nei negozi di fiducia, garantendosi così un reale risparmio. È importante ricordare che ogni esercizio ha la facoltà di avviare i saldi da subito oppure di scegliere liberamente una data compresa tra il 3 gennaio e il 31 marzo, con una durata massima di 60 giorni."

Calcolare il giro d'affari dei saldi invernali in Valle d'Aosta può essere un'operazione complessa e dipende da vari fattori, come il numero di negozi partecipanti, l'afflusso di clienti, il tipo di merce venduta e gli sconti applicati.

Tuttavia, si può, con un'ipotesi approssimativa, considera che nella stagione dei saldi in Valle d'Aosta può produrre un valore di circa 20 milioni di euro.