Il Circolo della Stampa apre il 2024 con Erica Mastrociani

Laureata in Lettere (indirizzo storico) e in Scienze dell’Educazione, Erica Mastrociani, triestina, dedita agli studi e all’attività universitaria per un percorso culturale e professionale indirizzato soprattutto a importanti incarichi nell’ambito del Terzo settore nella logica dell’inclusione solidale, è Dirigente delle ACLI nazionali. Ha pubblicato Vittoria nel 2015, Il tempo era adesso nel 2019; ha inoltre scritto opere teatrali e diversi saggi in collettanee; collabora con “Benecomune” e “POP”.

"Aspettiamo con vivo interesse la sua venuta, nella certezza che l’eccellenza narrativa, unita alla fondamentale tematica umana e civile di chi lascia tutto per approdare in una città lontana e sconosciuta, sarà determinante per il contributo che cerchiamo di portare alla qualità della cultura e dell’informazione nella Comunità non solo Valdostana, oltre che per la crescita personale e sociale di ognuno di noi in vista della pace sociale e del rispetto di ogni persona costituzionalmente garantito ma da attuare", ha commnetata Maria GRazia Vacchina, presidente del Circolo.

Chi intende prenotare deve contatatre la Segretaria del Circolo Margherita Garzino (cell. 335.5416466) o la Presidente Mariagrazia Vacchina (cell.. 335.7070016)

Erica Mastrociani