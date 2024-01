Dai Vigili del fuoco un'auto elettrica per i piccoli pazienti ricoverati al Beauregard

Con orgoglio e spirito altruista, quest'anno gli eroici Vigili del Fuoco valdostani si preparano per un'azione ancora più speciale, dimostrando che il loro impegno si estende ben oltre il tradizionale soccorso in situazioni di emergenza.

In occasione dell'evento straordinario intitolato "Befana dei Vigili del Fuoco 2024", una delegazione del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco si unirà in un nobile gesto di generosità.

In collaborazione con la coordinatrice del reparto di pediatria, daranno vita a un atto di solidarietà destinato a illuminare il viso dei bambini ricoverati presso l’Ospedale Beauregard.

La magnifica iniziativa prevede la donazione di un dono di inestimabile valore: una macchinina elettrica destinata ad essere utilizzata dai piccoli pazienti per raggiungere la sala operatoria.

Il regalo non solo rappresenta un gesto di gentilezza e sostegno per i bambini, ma offre anche un sorriso di speranza e coraggio in un momento delicato della loro vita.

Il momento tanto atteso è fissato per domani, il 6 gennaio, con l'orario solenne delle 11, presso l'ingresso del reparto di pediatria dell’Ospedale Beauregard.

Sarà un'occasione carica di emozioni, un incontro tra altruismo e solidarietà, dove i Vigili del Fuoco offriranno non solo un dono materiale, ma soprattutto un segno di affetto e supporto ai bambini e alle loro famiglie.

L'iniziativa non solo è un'espressione tangibile di amore verso la comunità, ma rappresenta anche un'opportunità per promuovere il lodevole impegno dei Vigili del Fuoco in contesti non strettamente legati all'emergenza. Dimostra quanto sia essenziale il loro ruolo non solo come soccorritori, ma anche come figura guida e promotrice del benessere sociale.

Grazie alla generosità e alla dedizione dei Vigili del Fuoco, questa giornata diventerà un capitolo luminoso nella vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, sottolineando ancora una volta il loro straordinario impegno a favore della comunità.