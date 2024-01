Arriva il 4G nelle gallerie dell'alta velocita' ferroviaria. Benissimo

In molte zone della Valle d'Aosta, mancano segnali efficienti, soprattutto nelle zone montane dove sono fondamentali per evitare l'isolamento dei centri abitati. Pertanto, si accoglie positivamente l'iniziativa di UNCEM. È una buona notizia l'introduzione del 4G nelle gallerie dell'alta velocità ferroviaria. Tuttavia, è importante estendere la copertura del 4G e del 5G a tutte le aree montane del paese e a tutti i piccoli comuni.

Con l'implementazione del Piano Italia 5G e del Piano Italia 1 Giga nel 2024, si sta compiendo un'azione determinante per garantire segnali moderni e affidabili ovunque, a prova di evoluzione futura. Mentre la situazione del segnale telefonico mobile peggiora nel centro di Roma a causa di reti obsolete e congestionate, è necessario intervenire per risolvere questa crisi. UNCEM è pronta a collaborare con Governi, Ministeri e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio per garantire segnali di qualità in tutto il paese, inclusi territori montani, rurali e interni, consentendo chiamate, messaggistica e navigazione internet su smartphone attraverso reti mobili 4G e, in prospettiva, 5G, mentre si aspetta il 6G.

Ridurre il divario digitale è essenziale nel 2024 e richiede un utilizzo efficiente dei fondi del PNRR e della coesione per la digitalizzazione del paese. Questa innovazione deve partire dai territori, specialmente dai piccoli comuni e dalle montagne italiane.

È imperativo ridurre i divari digitali e le disuguaglianze, come sottolineato più volte dal Presidente Uncem, Marco Bussone, e dal Consigliere nazionale di Uncem, Jean Barocco della Valle d'Aosta. Non è sufficiente migliorare la connettività mobile nelle gallerie ferroviarie della linea ACAV tra Torino, Milano, Firenze e Salerno; è cruciale investire per garantire segnali efficienti anche nelle montagne e nei piccoli comuni, indipendentemente dalla loro posizione geografica.

Sia le Alpi che gli Appennini devono essere serviti da reti fisse a banda ultralarga e reti mobili 5G, e ciò deve essere un impegno degli operatori e dello Stato, specie nelle zone non raggiunte dalle imprese private. È importante che anche le Regioni svolgano il loro ruolo, seguendo il modello di investimenti guidati da UNCEM e Lepida in Emilia-Romagna.

Le gallerie e i territori, le montagne e le infrastrutture di comunicazione, sono essenziali per unire il paese. Auguri per un ottimo 2024.

Se riscontri difficoltà di connessione telefonica, messaggistica o navigazione internet sul tuo telefono in determinate aree, frazioni o comuni, segnalalo immediatamente compilando questo modulo: Link al modulo di segnalazione