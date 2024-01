Aosta: La strada di nessuno

La fiaba di Fléod dessous, nel cuore della collina, rappresenta il perfetto esempio della cura amorosa che il Comune di Aosta dedica alle sue frazioni. Sì, perché quando si parla di servizi essenziali, come lo sgombero neve delle strade, qui viviamo una storia da manuale.

Il Comune, in un atto di pura genialità, ha deciso che la strada che conduce alla nostra amata frazione non merita il titolo di "strada comunale" secondo il PRGC. Bravo, davvero brillante! Il risultato? La neve si accumula a 700 metri dall'abitato, come se fosse un cartellino che segna il confine tra la civiltà e l'epica avventura.

Ebbene sì, la strada non rientra nemmeno nelle responsabilità del consorzio. È come se fosse quel classico orfano senza casa, senza famiglia. Peccato che questa strada abbandonata sia il principale percorso di collegamento con la strada consortile a monte, frequentata da un numero considerevole di persone. Ecco la bellezza dell'abbandono pianificato!

Per aggiungere un tocco di ironia, scopriamo che, secondo il catasto, alcune parti di questa via del vuoto cosmico sono di proprietà comunale. Quindi, alla fine, chi è costretto a sprecare tempo, denaro ed energia per liberare la neve da terreni che teoricamente appartengono al Comune? Proprio noi, i residenti, con un'ironia spiazzante.

I politici, sempre pronti con discorsi lirici sul valore delle frazioni e sull'importanza di presidiare la montagna, sembrano avere una visione un po' distorta della parola 'presidio'. Ah, dimenticavamo, accanto c'è un'altra frazione altrettanto fortunata. Lì, non c'è acquedotto, né fogne, e ovviamente, neanche l'accesso invernale, perché la strada è la stessa di Fléod dessous.

La condivisione è la chiave, dicono. Chissà se intendevano questo tipo di condivisione?

Insomma, la vita nelle zone di montagna (collina e comunque nelle periferie) è davvero un'esperienza mozzafiato.

Soprattutto quando ci si scontra con la realtà di servizi essenziali che sembrano appartenere a un'altra dimensione.

Ma tranquilli, continueremo a cantare le lodi della montagna e delle pperiferie, anche se a volte sembra che solo gli dei del sarcasmo ci stiano ascoltando.