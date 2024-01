Come contestare e gestire multe stradali

Consigli utili su come verificare vizi nei verbali, proporre ricorsi in autotutela, rivolgersi al Prefetto o al Giudice di pace per annullare le multe contestate. Si chiarisce la procedura, i tempi e le implicazioni economiche di ogni passaggio. Inoltre, si esamina dettagliatamente come funziona la prescrizione delle multe stradali e le azioni da intraprendere in casi specifici. Infine, si sottolinea che non esiste un registro delle multe prescritte, spingendo l'automobilista a calcolare personalmente i tempi di prescrizione.

Rilevamento e Contestazione:

Quando una violazione al Codice della Strada viene commessa, le forze dell'ordine devono immediatamente contestare l'infrazione al trasgressore. Tuttavia, ci sono casi in cui la contestazione immediata non è possibile, come nel caso di eccesso di velocità rilevato tramite autovelox. È fondamentale verificare il periodo trascorso tra l'infrazione e la notifica della multa, che non deve superare i 90 giorni, altrimenti la multa può essere annullata.

Contestazioni e Procedure:

Esaminando attentamente il verbale, è possibile identificare errori o discrepanze su cui basare una contestazione. Alcuni punti critici includono la necessità di specificare le ragioni di una contestazione non immediata, l'obbligo di segnalare preventivamente la presenza di autovelox agli automobilisti, e l'accuratezza dei dettagli sul verbale.

Opzioni di Ricorso:

Per annullare una multa, ci sono diverse opzioni. Il ricorso in autotutela è il modo più semplice, tuttavia, la sua efficacia è limitata quando l'errore non è evidente. Altresì, è possibile rivolgersi al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica del verbale, ma anche questa soluzione richiede che i vizi nel verbale siano chiari e non richiedano interpretazioni complesse.

Prescrizione e Verifica:

La prescrizione delle multe stradali avviene automaticamente entro 5 anni dal momento in cui il pagamento è dovuto, con la precisazione che il verbale deve essere notificato entro 90 giorni dall'infrazione. Non esiste un registro ufficiale delle multe prescritte, quindi è compito dell'automobilista calcolare i tempi di prescrizione.

Conclusioni:

In conclusione, il processo di contestazione e prescrizione delle multe stradali richiede una comprensione dettagliata delle procedure legali e delle tempistiche specifiche. La verifica accurata dei verbali e l'osservanza dei tempi di prescrizione sono fondamentali per coloro che desiderano contestare o gestire le multe stradali ricevute.

A scanso di equivoci, precisiamo in ultimo che non esiste un registro ove vengano riportate le multe prescritte: spetta all’automobilista fare il calcolo degli anni decorsi per verificare se sono trascorsi i tempi della prescrizione.