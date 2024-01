Canone Rai 2024 10 rate di 7 euro in bolletta

La Legge di Bilancio 2024 ha ridotto l'importo totale addebitato a 70 euro, influenzando la suddivisione delle rate in bolletta. La risoluzione n. 1/2024 fornisce dettagli sull'importo mensile dovuto per le utenze attive, con addebiti di 7 euro per dieci rate consecutive. Per le nuove utenze, gli importi differiscono in base alla data di attivazione.

La modifica del Canone TV da 90 a 70 euro, a partire dal 1° gennaio 2024, è stata determinata dall'articolo 1, comma 19 della Legge di Bilancio 2024, come chiarito dalla risoluzione n. 1/E/2024 dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate ha dettagliato le varie modalità di pagamento per le utenze già attive e per quelle attivate durante l'anno. Le imprese elettriche ricalcoleranno gli importi in bolletta, così come gli enti previdenziali per i pensionati che hanno richiesto l'addebito del Canone Rai sull'assegno mensile.

Le tabelle dell'Agenzia delle Entrate illustrano le somme dovute su base annuale, semestrale o trimestrale. A 70 euro per il rinnovo degli abbonamenti attivi si aggiungono opzioni di pagamento semestrali (35,73 euro) e trimestrali (18,62 euro).