Partono i lavori di elettrificazione della ferrovia per PCP è ‘un trionfo popolare

Il PCP respira un’aria permeata di emozione per l’annunciato avvio del cantiere per l'elettrificazione della storica tratta ferroviaria Ivrea-Aosta. Per il PCP è un momento epocale, un'opportunità per porre fine all'isolamento ferroviario e trasformare la linea valdostana in un vero snodo vitale.

La lunga attesa di tre anni e i disagi previsti non intimoriscono gli abitanti, conscii che ciò avrebbe portato alla fine della marginalità dei treni limitati. La Valle d’Aosta, finalmente, sarebbe stata pienamente integrata nella rete ferroviaria nazionale e internazionale.

"Tutto questo è stato possibile grazie alla determinazione dei cittadini valdostani!" si legge un una nota di Progretto Civico Progressista. "Le 7.347 firme hanno fatto la differenza, spingendo il Consiglio regionale ad approvare all'unanimità la legge di iniziativa popolare n. 22/2016."

Non era stato un percorso senza ostacoli. "Ci siamo battuti contro ogni previsione!", si legge ancora nella nota. "Nonostante le resistenze di alcuni politici e le varie opposizioni, abbiamo ottenuto l'approvazione della legge e convinto RFI a realizzare il progetto definitivo."

Il percorso verso questo giorno storico era stato lungo e faticoso. "Lavorando incessantemente, siamo riusciti a far entrare l'elettrificazione nei progetti del PNRR e del Piano italiano!", rimarca l’ex assessora Chiara Minelli. "È merito del lavoro e del sostegno di migliaia di persone che hanno creduto in questo cambiamento."

E’ chiaro a tutti che la strada verso il completamento nel 2026 sarebbe stata ancora lunga, ma nessuno aveva dubbi sulla determinazione della comunità valdostana. L'orizzonte del 2026 sembra distante, ma quel giorno resterà impresso come l'inizio di un nuovo capitolo, dove la determinazione e l'impegno collettivo avrebbero cambiato per sempre il volto della Valle d’Aosta. "Saremo presenti alla corsa inaugurale!" conclude la nota.