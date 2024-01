L'evoluzione culturale e educativa in Valle d'Aosta secondo l'Assessore Jean-Pierre Guichardaz

Assessore Guichardaz, in che modo si è sviluppato il vostro impegno nei settori dei beni e delle attività culturali nel corso degli ultimi anni?

"Negli ultimi anni, abbiamo continuato a focalizzarci sul consolidamento delle attività culturali, mantenendo una linea di continuità rispetto ai temi, agli obiettivi e alle iniziative precedentemente avviate. Abbiamo intensificato gli investimenti volti al restauro, alla conservazione e alla valorizzazione del nostro ricco patrimonio culturale, con risultati tangibili. Un esempio evidente di questo impegno è rappresentato dalla recente riapertura dell'Area Megalitica ad Aosta, un complesso unico in Europa che attraversa 6000 anni di storia, ora arricchito con sezioni romane e medievali. Il nostro obiettivo è di posizionare questa risorsa come punto cardine nell'offerta turistica nazionale e internazionale".

Le attuali sfide socio-economiche, come influenzano il vostro lavoro nel campo culturale?

"Certamente, ci aspettavamo che l'anno fosse contrassegnato da una ripresa, ma purtroppo, le instabilità socio-economiche, le tensioni globali e i conflitti rendono l'attuale periodo ancora più impegnativo del previsto. Tuttavia, nonostante questi ostacoli, il nostro impegno per la promozione della cultura e la valorizzazione del patrimonio artistico e storico della regione non vacilla. Ci adoperiamo costantemente per far fronte alle sfide emergenti, mantenendo un approccio resilienti e adattabile".

Nell'ambito dell'istruzione e dell'educazione, quali sono i principali progressi realizzati?

"L'ambito dell'istruzione è cruciale per il nostro impegno, e abbiamo lavorato intensamente per garantire un sistema educativo inclusivo ed equo. Abbiamo incrementato le risorse per il sostegno agli operatori educativi e riconosciuto il ruolo fondamentale degli insegnanti, implementando il Bonus docenti anche per coloro che operano a tempo determinato. Un aspetto rilevante è il nostro impegno per la rete scolastica diffusa sul territorio, garantendo l'inclusività anche dei più vulnerabili. Parallelamente, abbiamo investito nella formazione, fornendo ai nostri giovani gli strumenti necessari per affrontare le sfide del futuro".

Può condividere con noi alcune delle recenti iniziative culturali e educative di rilievo?

"Certamente, oltre alla riapertura dell'Area Megalitica ad Aosta, abbiamo portato avanti progetti educativi volti a promuovere la cittadinanza attiva, lo sviluppo sostenibile e la cultura della legalità. Un esempio concreto è la collaborazione con enti e istituzioni per la realizzazione della Cittadella Bassa Valle a Verrès, un nuovo polo aggregativo dedicato al mondo giovanile e al volontariato. Inoltre, abbiamo attuato diverse iniziative per sensibilizzare sul tema della sicurezza degli edifici scolastici, incrementando i finanziamenti e le verifiche di vulnerabilità sismica, garantendo così un ambiente educativo sicuro e protetto".

Grazie, Assessore Guichardaz, per questa esaustiva panoramica sul vostro impegno nei settori culturali e dell'istruzione.

"Grazie a voi per l'interesse dimostrato. Continueremo a lavorare con impegno per promuovere la cultura, la conoscenza e l'istruzione nella nostra regione, considerandoli pilastri fondamentali per la crescita e lo sviluppo della comunità".

Merci