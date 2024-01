LA VIGNETTA DELLA SETTIMANA: JUST A GIGOLÓ maschi forever

Iniziamo l’anno senza satira politica. O meglio. Senza stira della politica dei palazzi.

Noi vecchi sessantottini continuiamo a credere che tutto sia politica. Come la prevaricazione maschile nei confronti delle donne. Ma dato che tutto cambia, l’idea per il nuovo anno, maturata con l’amico e socio di matita Almor, è di espungere (per quanto è possibile perché a volte non si può resistere alla tentazione) i palazzinari dalle nostre vignette. Niente antipolitica, per carità, mica siamo grillini della prima ora. Anche perché quelli dell’ultima si sono assolutamente integrati.