Tutto pronto ad Aosta per il “Carnavals de Montagne” 2024

«Il ritorno della manifestazione dedicata alla tradizione dei carnevali valdostani, dopo quello del Capodanno in piazza Chanoux, esprime il desiderio di condividere e di festeggiare insieme nello spirito delle genti di montagna. Siamo felici di accogliere così tanti gruppi e figuranti in costume da tutta la regione che nell’ultimo giorno del periodo delle feste animeranno Aosta, da un lato chiudendo il cerchio che avevamo aperto con l’inaugurazione del rinnovato Marché Vert Noêl e, dall’altro, costituendo il benaugurante viatico per una stagione turistica ricca di eventi e di presenze». Alina Sapinet, assessora alla promozione turistica del Comune di Aosta, commenta il ritorno del Carnavals de Montagne.

Infatti, il periodo delle festività natalizie e di fine/inizio d’anno Ad Aosta si chiude con il grande ritorno dell’evento “Carnavals de Montagne”, che domenica 7 gennaio tornerà ad animare il cuore di Aosta dopo quattro anni di assenza. La manifestazione - che intende promuovere e valorizzare l’antica tradizione del Carnevale in Valle d’Aosta con una giornata di festa e di raduno per le maschere e i figuranti – è organizzata dall’Amministrazione comunale con il sostegno del Consiglio Valle.

Ad animare “Carnavals de Montagne” 2024 saranno oltre 600 protagonisti delle due anime del Carnevale nella nostra regione: i gruppi storici, che si rifanno ai personaggi e al costume del Medioevo, facendo rivivere la storia della Valle d’Aosta, e i gruppi carnascialeschi che vedono protagoniste le maschere del folklore locale o le landzette, con costumi e copricapi colorati che richiamano le uniformi degli eserciti dell’epoca napoleonica.

Dopo l’allineamento in piazza Mazzini, maschere e figuranti del Carnevale muoveranno a partire dalle ore 14,30 verso le vie e le piazze del centro cittadino, allietando con musica itinerante, scherzi e tanto divertimento tutti i convenuti che vorranno salutare la festosa sfilata allegorica.

Il percorso comprende la partenza da piazza Arco d'Augusto e da qui, lungo le vie Sant’Anselmo e Porta Prætoria, la tappa in piazza Chanoux prima del passaggio in avenue du Conseil des Commis, via Festaz e via Torre del Lebbroso, che condurrà la sfilata all’arrivo di nuovo in piazza Chanoux attraverso le vie Aubert e de Tillier.

I gruppi storici, carnascialeschi e le maschere che hanno confermato la loro presenza: Carmentran de Choélèy; Comite di Poudzo; Carnevale storico di Quart; Benda la Reysaentse; Carnaval dé ‘en Mar’éi; Comité di Carnaval de Bionaz; Groupe Historique Châtel Argent; Lo Gran Carnaval de Doues; Gruppo maschere Veneziane “MasquAoste”; Carneval d’Etroble; Lé Beuffon de Courmayeur; Historique De Nus; Carnaval Historique de Verrès; Comité de Carnaval et des Traditions de Bosses; Gruppo Pifferi e Tamburi Arnad; Groupe Historique Des Enfants Autour du Château; Comitato I Conti di Châtillon; Comité di Catro Tor Aymavilles; Carnevale storico Cervinia; Rèi Barleth e Rèina Grolla; Le Cors dou Heralt - Groupe historique de Fénis; Carnaval Historique de Valpelline e Carnaval de la Coumba Freide.

«Siamo contenti di sostenere il ritorno di questa iniziativa», dice il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, «che celebra una tradizione molto sentita nella nostra regione. Il Carnevale è vissuto come un momento comunitario e declinato in tante versioni. La sfilata nelle vie del centro di Aosta ci condurrà in un viaggio tra storia, etnografia e cultura popolare, alla scoperta dei diversi aspetti di un fenomeno culturale di forte aggregazione».