Adunanza del Consiglio regionale

Il Consiglio Valle è convocato in via ordinaria mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio 2024, a partire dalle ore 9, per discutere un ordine del giorno composto di 57 oggetti.

L'Aula provvederà al rinnovo integrale del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) e alla designazione di due componenti supplenti in seno al Comitato misto paritetico per le servitù militari.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva, sono state depositate undici interrogazioni di cui una del gruppo Forza Italia sulle tempistiche dell'iter istruttorio per le domande di mutuo per la prima casa.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha presentato quattro interrogazioni: azioni per eradicare il fenomeno delle gang giovanili; versamento delle somme dovute dalla Regione in adempimento di una sentenza del Tribunale di Aosta; stato di conservazione della Collection Cerise custodita nei locali del Collegio Saint-Bénin di Aosta; salvaguardia dei prodotti a denominazione "Fontina Dop".

Quattro interrogazioni anche per il gruppo Progetto Civico Progressista: ricadute dell'attività della Società raccordo autostradale Valle d'Aosta sul bilancio regionale; apertura di alcune piste nel comprensorio sciistico di Pila e ampliamento del bacino del Leissé; disservizi al Pronto soccorso dell'ospedale Parini; recupero a fini solidaristici delle derrate alimentari acquistateper il Cervino Speed Opening 2023.

Il gruppo Rassemblement Valdôtain ha depositato due interrogazioni: la prima sulle problematiche dei servizi e degli applicativi forniti dalla società Inva agli enti locali e la seconda sulla sottoposizione a tutela, quali beni culturali, di alcuni manufatti ferroviari delle stazioni di Aosta e Arvier.

Delle ventinove interpellanze presentate, cinque sono del gruppo Forza Italia: novità sui contratti di apprendistato nella pubblica amministrazione; predisposizione di un disegno di legge per estendere le opportunità sul reclutamento del personale sanitario, alle assunzioni di dipendenti pubblici e delle società partecipate; assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro; verifica delle condizioni delle strutture e delle apparecchiature dei centri traumatologici; intendimenti sulla "dropping terapia" praticata nella struttura di terapia antalgica dell'ospedale Beauregard.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste illustrerà dieci interpellanze: adozione di una direttiva sulla valutazione della performance dei dipendenti pubblici; stime dell'impatto economico negativo sulla regione derivante dalla chiusura del traforo del Monte Bianco; regolamentazione dell'uso dei fuochi d'artificio; azioni per ovviare alle carenze riscontrate dalle statistiche nazionali sull'attuazione dell'agenda Onu entro il 2030; lavori di ristrutturazione per l'agibilità di un alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato a una persona con grave disabilità; riduzione delle criticità relative al progetto di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetico dei fabbricati di proprietà dell'Azienda regionale edilizia residenziale; azioni per calmierare i maggiori costi a carico di assegnatari di alloggi Erp derivanti dal collegamento al teleriscaldamento; informazioni sull'esame finale del corso di riqualificazione per Oss e stato della formazione; linea programmatica e strategica regionale sui rapporti fra sanità pubblica, privata e integrativa; discrepanze tra le dichiarazioni dell'Assessore al turismo e del Sindaco di Châtillon sui distretti del commercio.

Sono sei le interpellanze del gruppo Progetto Civico Progressista: mancato interpello per la rappresentanza nel Consiglio di amministrazione del Parco del Mont Avic di tutte le associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero con sede in Valle d'Aosta; collaborazione tra la regione e il Département de la Haute-Savoie per la riduzione dell'impatto del traffico merci in transito attraverso il tunnel del Monte Bianco; effetti dell'introduzione delle Posizioni di particolare responsabilità nell'ambito delle strutture regionali; sistema integrato 0/6 anni, rapporto docenti/alunni e criteri di attribuzione delle cattedre delle scuole dell'infanzia e primarie; motivi della tempistica di adozione della Dgr 1528/2023 per il mantenimento della concessione della funicolare di Saint-Vincent; criticità legate all'applicazione della normativa regionale e nazionale sulle locazioni brevi per finalità turistiche.

Otto le interpellanze del gruppo Rassemblement Valdôtain: revisione della modalità di intervento dei distaccamenti dei Vigili del fuoco volontari in caso di allerta; segnalazione all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro alimentari delle contraffazioni del prodotto "Fontina Dop" veicolate tramite social media; strategia preventiva dei danni gravi derivanti dalla concentrazione di branchi della specie lupo; riorganizzazione dei servizi dello Sportello unico degli enti locali; miglioramento dell'interscambio tra autobus e treni alla stazione di Châtillon in direzione Aosta; erronée prononciation des noms des localités valdôtaines sur les autobus; motivazioni dell'entità dello stanziamento di spesa per l'applicazione nel triennio 2024/2026 della legge regionale 22/2022 in materia di indennità sanitaria temporanea; organizzazione della prossima edizione del Marché Vert Nöel in piazza Chanoux.

Il Consiglio discuterà anche sei mozioni, di cui una del gruppo Lega Vallée d'Aoste sull'attivazione di un tavolo di lavoro per risolvere le criticità del tratto Gressan/Pont Suaz della strada regionale n. 20;

Il gruppo Progetto Civico Progressista illustrerà due mozioni: impegno a riferire in Commissione sulla bozza della norma di attuazione dello Statuto in materi di concessioni di derivazione d'acqua; presentazione di una proposta di legge per dare piena attuazione alla legge regionale in materia di Garante dei diritti delle persone con disabilità.

Le due mozioni del gruppo Rassemblement Valdôtain riguardano la presentazione di una proposta di legge statale per l'istituzione della circoscrizione "Valle d'Aosta" per le elezioni europee e la pubblicazione sul sito internet dedicato al Cammino Balteo con i profili altimetrici delle singole tappe e del percorso completo.

Con l'ultima mozione, i gruppi Progetto Civico Progressista e Rassemblement Valdôdain chiedono, di organizzare un sopralluogo presso l'azienda J.B. Festaz per verificare lo stato dei lavori dell'ospedale di comunità.