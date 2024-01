Imminente apertura iscrizioni alla prima classe della scuola primaria

A partire dalle ore 10 di lunedì 8 gennaio, e fino alle ore 20 di venerdì 2 febbraio, sarà possibile presentare domanda per le iscrizioni degli alunni alla prima classe della Scuola Primaria per l’anno scolastico 2024/2025.

L'opportunità di iscrizione è aperta per un periodo definito, durante il quale gli aspiranti alunni potranno formalizzare la loro richiesta di ammissione alla prima classe della Scuola Primaria. Si sottolinea che questo processo di iscrizione è esclusivamente online e richiede il seguimento scrupoloso delle istruzioni disponibili nella sezione dedicata del sito Internet dell’Amministrazione regionale.

L'indirizzo per accedere alla procedura di iscrizione è www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/scuola_online_i.aspx. È fondamentale che i genitori o i tutori legali seguano attentamente tutte le fasi e le istruzioni indicate nel sito per garantire una corretta presentazione della domanda.

Si consiglia di non procrastinare la procedura di iscrizione, poiché il termine ultimo è fissato per le ore 20 del 2 febbraio. Qualsiasi richiesta pervenuta dopo questa data potrebbe non essere presa in considerazione.

Per ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti, si invita a fare riferimento alle linee guida pubblicate sul sito ufficiale dell'Amministrazione regionale o contattare direttamente gli uffici competenti.

L'amministrazione scolastica auspica una partecipazione attiva e puntuale da parte dei genitori o dei tutori legali al fine di agevolare il processo di iscrizione e garantire a tutti gli alunni interessati la possibilità di accedere alla prima classe della Scuola Primaria per l'anno scolastico 2024/2025.