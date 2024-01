GLI AUGURI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE RENZO TESTOLIN

Le sfide che la Valle d’Aosta deve affrontare in questi anni sono le sfide di una terra di montagna che vuole vivere, crescere dal punto di vista socio-economico e prendersi cura dell’ambiente, in una logica di coesione sociale e sostenibilità. Qualcuno sostiene che queste diverse, ma complementari dimensioni sono inconciliabili, noi sappiamo che non è così, ce lo insegna la nostra storia, e pertanto stiamo orientando le nostre politiche in questa direzione.