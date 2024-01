Presentazione libro sulla presenza di Benedetto XVI in VDA

Il 31 dicembre 2022 terminava il suo passaggio terreno Sua Santità Benedetto XVI, 265° Papa della Chiesa Cattolica. Ad un anno dalla morte la Diocesi di Aosta ne celebra la memoria con un libro curato da Ezio Bérard e edito dalla tipografia Duc. Il volume, dal titolo “Il segreto del silenzio che si fa lode. Benedetto XVI in Valle d’Aosta”, raccoglie tutte le parole che il Pontefice ha espresso nei giorni di permanenza nella nostra Diocesi e che contribuiscono ad arricchire il suo imponente magistero. Il libro sarà presentato al pubblico giovedì 4 gennaio 2024 alle ore 18.00 presso il salone del Vescovado.

Mons. Franco Lovignana, Vescovo di Aosta, rivolgerà un indirizzo di saluto. Ezio Bérard, Giornalista e Autore del libro, presenterà il lavoro svolto e il suo ricordo personale del Pontefice. Il Can. Aldo Armellin, Priore di Sant’Orso, all’epoca incaricato di curare i soggiorni del Santo Padre in Diocesi, offrirà una narrazione di come si organizza e si conduce la vacanza di un Papa. Vanna Balducci, Giornalista e Direttore dell’Ufficio diocesano cultura e comunicazioni sociali, modererà l’incontro.

Al termine dell’incontro si svolgerà un momento di preghiera in suffragio di Papa Benedetto XVI.