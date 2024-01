Saldi invernali: Shopping e occasioni in Valle d'Aosta

Con l'inizio del nuovo anno, ritorna l'atteso appuntamento con i saldi invernali, tanto attesi dai consumatori. La stagione degli sconti a prezzi ridotti inizierà il 3 gennaio in Valle d'Aosta, mentre nelle altre Regioni prenderà il via il 5 gennaio. Questo periodo di ribassi rappresenta un'occasione imperdibile sia per i consumatori sia per i commercianti, che si preparano a soddisfare la domanda crescente.

Le stime di Confcommercio indicano che circa 15,8 milioni di famiglie sono intenzionate a approfittare degli sconti. Tra coloro che mirano a rendere più accessibili capi di abbigliamento precedentemente troppo costosi e coloro che si avventurano alla ricerca di affari vantaggiosi, si prevede una spesa media di 137 euro a persona e 306 euro per famiglia, per un totale di giro d'affari di 4,8 miliardi di euro.

Il presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, sottolinea come questi saldi rappresentino un'opportunità eccezionale per i consumatori, che troveranno una vasta gamma di prodotti di qualità a prezzi convenienti nei negozi di moda. Il settore del fashion retail, infatti, non solo contribuisce alla vitalità delle vie commerciali ma è anche un pilastro fondamentale per la crescita economica e occupazionale in Italia.

Il calendario degli sconti vede la Valle d'Aosta avviare i saldi il 3 gennaio, mentre tutte le altre Regioni sono allineate per il 5 gennaio. Vi sono eccezioni come l'Alto Adige, con date differenziate tra comuni turistici e altri, e Trento e provincia, dove i commercianti possono decidere autonomamente i periodi di sconti.

Per proteggere i consumatori durante i saldi, il nuovo Codice del Consumo prevede norme che regolamentano sconti, promozioni e liquidazioni, con sanzioni fino a 3.098 euro per mancata indicazione dei prezzi praticati nei 30 giorni precedenti gli sconti.

Federmoda e Confcommercio consigliano alcune regole base per gli acquisti durante i saldi, tra cui la possibilità di cambio dell'articolo acquistato a discrezione del negoziante, l'uso delle carte di credito e la preferenza per i pagamenti cashless.

L'attesa dei saldi, che si protrarranno per diverse settimane a seconda delle Regioni, è un momento sempre molto atteso dai consumatori. Le iniziative promozionali, sia online che nei negozi fisici, anticipano i ribassi ufficiali, alimentando l'interesse dei clienti e mantenendo viva l'attesa di affari vantaggiosi.