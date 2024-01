Intervista all'Assessore regionale al Turismo, Sport e Commercio: il decollo del turismo e l'affermazione dello sport come leve di crescita

Assessore, la Valle d'Aosta sembra aver raggiunto livelli di eccellenza nel turismo. Cosa ha caratterizzato questo successo?

"Certamente, la nostra regione ha vissuto un notevole boom turistico, soprattutto nell'anno appena concluso. Una delle chiavi del nostro successo è stata la crescita costante delle presenze turistiche, specialmente durante la stagione estiva e invernale, che ha superato i livelli pre-pandemici. Tuttavia, l'aspetto più significativo è stato il fenomeno della destagionalizzazione, una svolta fondamentale che abbiamo registrato".

Ci può raccontare delle riforme legislative intraprese?

"Abbiamo varato una serie di importanti disegni di legge che hanno fornito risposte concrete alle esigenze degli imprenditori e operatori nel settore del turismo, commercio e delle professioni montane. La nuova disciplina dell'Imposta di Soggiorno, l'introduzione dell'Albergo Diffuso, e altre disposizioni riguardanti le attività turistiche hanno rappresentato traguardi cruciali e attesi dalle varie categorie imprenditoriali interessate".

L'impegno nel settore pubblicitario e di marketing sembra essere stato notevole.

"Assolutamente. Abbiamo investito considerevoli risorse nella promozione turistica attraverso campagne pubblicitarie su diverse piattaforme, dal web ai mezzi televisivi e alla carta stampata. Abbiamo anche consolidato la nostra presenza sui mercati stranieri, rinnovando contratti con agenzie di comunicazione in diverse nazioni europee. Inoltre, abbiamo lavorato incessantemente per rafforzare il brand della Valle d'Aosta anche nel mercato domestico, attraverso collaborazioni televisive con RAI e Mediaset di alto livello".

Passando allo sport, come è stata l'esperienza della Regione Europea dello Sport?

"L'anno della designazione come Regione Europea dello Sport è stato fondamentale. Abbiamo sostenuto ampiamente il mondo dello sport, garantendo a tutti i giovani la possibilità di praticare discipline sportive. Abbiamo collaborato con altri Assessorati per promuovere lo sport nelle scuole e tra i giovani. Inoltre, abbiamo investito in competizioni sportive di alto livello, strumento cruciale per la promozione della nostra regione".

L'intervista rivela un quadro della Valle d'Aosta, mostrando un turismo in crescita, un'imponente riforma legislativa e un forte impegno nello sviluppo sportivo. L'Assessore sottolinea come tali sforzi stiano portando la regione verso una rinascita economica e turistica senza precedenti.

Merci