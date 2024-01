LES VOEUX DU NOUVEL AN 2024 RASSASIE-NOUS DE TON AMOUR AU MATIN SEIGNEUR!

Bien aimé(e)s de Dieu,Hier, c'était l'année 2023. Elle est passée du temps présent au passé. Elle est entrée dans le vaste champ de la mémoire. Nous nous souvenons des événements heureux ou malheureux qui nous ont marqués. Nous vivons l'année qui vient de s'évanouir sous forme de nostalgie pour le bonheur reçu ou de tourment pour nos échecs. Même si l'année 2023 vient de glisser d'une manière irréversible dans le passé à peine que l'aiguille de notre montre nous a annoncé l'année nouvelle 2024, nous la vivons tout de même comme le présent du passé en tant que mémoire individuelle et mémoire collective de l'humanité.

Que les états d'âme positifs et les blessures non encore cicatrisées nous aident à affronter courageusement cette année nouvelle 2024. Ne soyons pas trop nostalgiques comme l'épouse de Lot qui, au lieu de fixer le regard vers l'horizon nouveau de la vie, est restée nostalgique du passé qui ne revient plus et elle en est devenue une colonne de sel (Gn19,26).Accueillons avec réalisme cette année nouvelle 2024 dans la joie, dans la foi, dans l'espérance et dans la charité.

Évitons toute forme d'agitation, de pessimisme qui paralyse nos énergies spirituelles, tout en nous écartant de l'optimisme aveugle selon lequel, demain sera meilleur qu'aujourd'hui sans rien faire. Par contre, vivons intensément aujourd'hui non en faisant bien toute chose, mais en accomplissant bien chaque chose dont je suis capable. N'oubliez pas que le Christ Jésus nous dit qu' "à chaque jour suffit sa peine".

Les oeuvres si petites soient-elles que nous faisons en plein air ou dans le secret ont une portée universelle et éternelle. Assaisonons la paix de Dieu avec les ingrédients de l'émerveillement, de la gratitude et de la joie Heureuse année 2024 de santé, de paix, de joie, de prospérité, de partage et du soin réciproque. Que Dieu vous comble chers frères et soeurs de ses inépuisables bénédictions et que vous soyez à votre tour des personnes qui bénissent.

Le chrétien ne craint pas le temps qui passe, mais Dieu qui passe dans le temps à son insu. Cultivons donc la sainte inquiétude dans ce temps présent. Tout passe, tout coule, mais qui s'appuie sur le Seigneur demeure inébranlable.Sous la protection de la Vierge Marie mère de Dieu, "que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine sur nous" et que sa paix habite notre terre."Rassasie-nous de ton amour au matin, nous serons dans la joie et le chant. La douceur du Seigneur soit sur nous! Confirme l'ouvrage de nos mains"(Ps89,14.17).