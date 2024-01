Lo stato di salute socio-economica della Valle

Nel corso del 2023, la Valle d'Aosta ha mostrato segnali incoraggianti nel suo percorso di ripresa economica e sociale. Dopo la flessione registrata nel 2020 a causa della pandemia, il prodotto regionale ha quasi completamente recuperato terreno, attestandosi a circa 4 miliardi e 670 milioni, vicino ai livelli pre-pandemici.E' quantp emerge dal Rapport Annuel 2023 presentato dalla Giunta regionale.

L'economia regionale continua a mostrare una tendenza di recupero post-Covid, sebbene a ritmi leggermente più lenti, influenzata da un contesto internazionale caratterizzato da incertezze geopolitiche, persistenti dinamiche inflattive e una debolezza negli scambi internazionali. Le previsioni indicano una crescita del PIL regionale del +1,2% nel 2023, dopo il +3,2% nel 2022 e il +5,2% nel 2021.

Il settore turistico ha svolto un ruolo chiave nel trainare la crescita economica, registrando flussi costanti e significativi dall'inizio del recupero post-pandemia. Sia la stagione invernale 2022-2023 che quella estiva del 2023 hanno visto arrivi e presenze turistiche ai massimi livelli dall'anno 2007. Questo settore sembra aver confermato e consolidato la propria ripresa nel corso del 2022 e sembra destinato a registrare ulteriori espansioni nel 2023, portando i flussi turistici ai massimi storici.

L'occupazione ha mostrato una costante tendenza al rialzo nel 2022, con una media di circa 55.200 unità, registrando un aumento significativo rispetto al 2021 (+4,6%). Anche il tasso di disoccupazione si è ridotto in modo sostanziale, attestandosi a circa 3.100 unità, il minimo dal 2018. La partecipazione al mercato del lavoro ha registrato una crescita positiva (+2,5%) rispetto all'anno precedente, proseguendo in questa direzione nella prima parte del 2023.

Anche il tessuto produttivo ha mostrato segni di miglioramento, con un costante sviluppo delle imprese attive. Le informazioni più recenti, relative a settembre 2023, indicano un aumento tendenziale delle imprese attive (+0,5%, pari a +56 unità), portando il loro numero a oltre 11.100 unità.

In sintesi, la Valle d'Aosta ha dimostrato una resilienza notevole nel recuperare dalla crisi pandemica, con il settore turistico in prima linea nel trainare la ripresa economica. Il trend positivo dell'occupazione e della partecipazione al mercato del lavoro, insieme al progresso del tessuto produttivo, promettono un futuro più stabile e prospero per la regione.