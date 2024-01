Operazione di Soccorso Alpino a Courmayeur

"Nel pomeriggio del 1° gennaio 2024, il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto per il recupero di una sciatrice dispersa a Courmayeur, la quale, perdendo la pista, si è trovata in una discesa tecnica, richiedendo l'intervento dell'elicottero per essere portata in sicurezza. Un intervento cruciale tra i numerosi richiami di soccorso registrati in giornata."

Nel cuore della montagna valdostana, l'azione di salvataggio del Soccorso Alpino Valdostano si è svolta con determinazione nel pomeriggio del primo gennaio 2024. Una sciatrice, smarritasi a Courmayeur, si è trovata in una situazione pericolosa dopo essersi avventurata in uno dei canali del Colle Youla, terreni impervi e tecnici che l'hanno costretta a perdere gli sci e a ritrovarsi in condizioni di estrema difficoltà.

La natura ostica della discesa ha reso impossibile per lei scendere in sicurezza, richiedendo un intervento immediato. L'elicottero del Soccorso Alpino è stato chiamato in soccorso e ha raggiunto la sciatrice a quota 2700 metri, portandola in salvo fino ad Aosta, senza la necessità di ulteriori cure mediche.

In un contesto in cui la montagna può rivelarsi sia maestosa che imprevedibile, le chiamate di soccorso alla CUS/118 nel corso della giornata del 1 gennaio 2024 hanno raggiunto la quota di 237, di cui 39 classificate come codice rosso, e ben 19 interventi di soccorso in elicottero. Questo episodio si inserisce tra i numerosi richiami di aiuto, evidenziando la preziosa opera dei soccorritori in situazioni di emergenza nella regione.