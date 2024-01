Notte di lavoro per il pronto soccorso ed il soccorso alpino

La cronaca registra numerosi incidenti di varia natura che evidenziano l'importanza della collaborazione tra le forze dell'ordine e i soccorritori nelle situazioni di emergenza, garantendo la sicurezza dei cittadini durante le festività.

Il 118 della Centrale Unica del Soccorso ha ricevuto nel turno notturno (ore 19.00-07.00) 133 chiamate, di cui 30 con codice rosso. Le missioni in ambulanza sono state 58, di cui 35 in codice rosso.

Incidenti Stradali: Un singolo incidente stradale ha attirato l'attenzione alle 01:00 a Charvensod, coinvolgendo un pedone investito. Il paziente, un uomo, è stato ricoverato con una prognosi di 30 giorni a causa di un politrauma.

Risse e Aggressioni: Tre episodi di rissa o aggressione sono stati segnalati, di cui uno coinvolgente un operatore del 118 in servizio. Questi eventi denotano una crescente preoccupazione per la sicurezza nelle interazioni sociali.

Abuso di Sostanze Alcoliche: L'abuso di alcol ha rappresentato la maggior parte degli interventi, con ben 14 casi riportati. In particolare, è allarmante il coinvolgimento di 4 minori, evidenziando la necessità di una maggiore consapevolezza sui pericoli legati al consumo di alcol in giovane età.

A differenza dell'anno precedente, non si sono registrati accessi al Pronto Soccorso dovuti a lesioni provocate da petardi o botti, indicando forse una maggiore cautela nell'uso di questi dispositivi durante i festeggiamenti.

Comparando i dati con l'anno passato, si evidenzia un incremento degli accessi totali ma una diminuzione degli incidenti legati alle celebrazioni con botti, anche se il numero di casi di rissa e abuso di alcol rimane preoccupante.

L'attività della serata non si è limitata solo agli interventi ospedalieri.

Poco prima delle 22:00, un'intensa operazione congiunta delle forze dell'ordine e soccorso è stata condotta a La Thuile per il ritrovamento di uno sciatore disperso. La precisione e la cooperazione delle varie unità coinvolte, tra cui i Pisteurs secouristes, la Polizia in servizio piste, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Soccorso Alpino Valdostano e i Vigili del Fuoco, hanno portato al ritrovamento dell'uomo lungo la via verso la Francia. Le sue condizioni sono state valutate come buone e è stato ricondotto in sicurezza a La Thuile.